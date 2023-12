Suspendu par la FIFA depuis le début de saison, Pape Gueye a effectué son retour avec l’Olympique de Marseille face à Lyon le 6 décembre (victoire 3-0). Dans Débat Foot Marseille, notre invité Karim Diouf a évoqué le cas de l’international sénégalais. D’après lui, il n’est pas envisageable de se priver « d’un tel monstre physique ».

« Il faut ménager Kondogbia et ne pas se priver d’un monstre physique comme Gueye »

« Il y a un paramètre qu’il faut prendre en compte pour Gueye: Qu’est ce que Gattuso lui dit ? Il faut qu’il lui montre sa confiance, lui dire qu’il va le faire jouer après la CAN. Il arrivera alors à ce moment-là à le maintenir concerner, a affirmé Diouf. Il faut faire attention au milieu car on se fait souvent bouffer. Il faut ménager Kondogbia et ne pas se priver d’un monstre physique comme Gueye. Gattuso a trouvé une dynamique qui permet de gagner des matchs, il ne veut pas changer de formule. Je ne pense pas qu’il voulait punir Ndiaye en lui disant tu as raté tes deux contrôles, tu sors. Lorsque l’équipe fonctionne bien, il change très peu son onze de départ. C’est difficile pour lui d’intégrer Pape Gueye car pour l’instant on gagne les matchs« , a-t-il ajouté.