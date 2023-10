OM : Gattuso veut faire exploser le nouveau Casemiro

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso a fait une place dans le groupe professionnel à un jeune joueur : Noam Mayoka-Tika. Le milieu de terrain a un profil semblable à celui de Casemiro d’après certains observateurs.

Jeune belge arrivé en juillet 2023 à l‘Olympique de Marseille, Noam Mayoka-Tika a fait son apparition dans le groupe professionnel depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso. Le coach italien semble vouloir donner la chance à certains jeunes comme Nadir qui entre souvent en fin de match et enchaîne les minutes. Le média belge « DH Les Sports » a questionné plusieurs personnes l’ayant connu.

D’abord Steven Dangremont, ancien défenseur belge qui a pu l’observer et explique qu’il lui fait penser à Casemiro. « C’est un 6 récupérateur , adroit dans l’impact . Il décharge ses coéquipiers avec son abattage. » Ce qui semble ressortir, c’est avant tout son énergie et son tempérament qui colle à l’identité marseillaise. « Il a toujours était bosseur , sa qualité c’est qu’il met tout de son côté pour y arriver . À l’entraînement il réalise un exercice pour progresser , pas simplement pour le faire . Ce qui le démarque , c’est sa mentalité. » détaille le directeur sportif de Mouscron, Olivier Croes

C’est quelqu’un qui est proche de nous. Il apporte beaucoup à l’équipe

Jordan Veretout a tenu à couvrir de louanges Gennaro Gattuso en cofnérence de presse. « Le coach me connaît de l’Italie, il connaît mon positionnement sur le terrain. J’aime ce rôle, de pouvoir jouer plus haut sur le terrain. Je me sens plus libéré et je pense que ça se voit sur le terrain », a-t-il confié.

L’international français a décrit un coach proche de ses joueurs. »C’est quelqu’un qui est proche de nous, il aime rigoler mais il a aussi beaucoup de rigueur. C’est un ensemble, il nous apporte beaucoup, a-t-il affirmé. Son premier message, c’est de dire : « tu loupes, c’est pas grave, on loupe tous. » Ca fait du bien, ça relâche un peu la pression. Nos résultats ne sont pas suffisamment bons mais dans le contenu c’est mieux sur ces 4-5 derniers matchs. On veut s’appuyer là-dessus dimanche. On a beaucoup bossé même pendant cette trêve, ça n’a pas été facile, je pense que sur le terrain aujourd’hui on tient 90 minutes, on se sent mieux et on se sent moins fatigués« , a ajouté Veretout.