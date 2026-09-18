OM : Genesio dans le dur, Hakimi incertain et un triste record… Les 3 infos de ce vendredi

Au lendemain de la lourde défaite de l’OM à Besiktas (4-1), l’actualité marseillaise reste particulièrement chargée. Bruno Genesio a reconnu les nombreuses failles de son équipe, tandis que le PSG pourrait se présenter au Vélodrome sans Achraf Hakimi. Dans le même temps, le début de mandat du coach olympien rejoint un triste record vieux de 62 ans.

Genesio après Besiktas : « On s’est effondrés »

Après la quatrième défaite consécutive de l’OM toutes compétitions confondues, Bruno Genesio n’a pas cherché d’excuses. Au micro de Canal+, l’entraîneur marseillais a reconnu que son équipe avait complètement perdu le fil après la pause à Istanbul.

« À ce niveau, on ne peut pas faire autant d’erreurs sans être sanctionnés. (…) Et après, on s’est effondrés. »

Genesio a également pointé la perte d’organisation de son équipe, estimant que les joueurs « ne couraient plus ensemble » en seconde période. Une déclaration qui illustre l’urgence de la situation avant la réception du PSG dimanche soir. (OM)

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OM – PSG : toujours du flou autour d’Hakimi

À deux jours du Classique, Achraf Hakimi reste incertain. Touché à la cuisse droite face à Brest, le latéral du PSG n’avait toujours pas repris l’entraînement collectif ce vendredi et poursuivait un travail individuel sur le terrain.

Le Marocain n’est toutefois pas officiellement forfait. Son évolution samedi pourrait être déterminante pour savoir s’il sera disponible au Stade Vélodrome. Une éventuelle absence constituerait évidemment un coup dur pour Paris, Hakimi étant l’une des principales armes offensives du PSG sur son côté droit.

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Genesio égale un triste record vieux de 62 ans

Le début de mandat de Bruno Genesio est particulièrement compliqué. Selon Stats Foot, l’entraîneur de l’OM est devenu le premier coach marseillais depuis Mario Zatelli en 1964 à perdre quatre de ses cinq premiers matches officiels à la tête du club.

Le bilan est lourd : une victoire face à Strasbourg, puis quatre défaites contre Monaco, Paris FC, Rennes et Besiktas. Plus globalement, l’OM a perdu 13 de ses 29 matches officiels disputés en 2026, soit 45 % de défaites. (OM)

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Le contexte est donc particulièrement lourd avant OM – PSG dimanche soir au Vélodrome, un Classique qui arrive déjà comme un rendez-vous crucial pour tenter d’enrayer la mauvaise dynamique marseillaise.