OM : Gros coup de Lorenzi pour la Pro 2 ?

Une continuité assumée dans la politique de jeunesse

À 17 ans, Saïd Remadnia vient de prolonger son contrat avec l’Olympique de Marseille, repoussant ainsi les avances de Chelsea qui lui proposait pourtant un contrat de cinq ans et un accompagnement complet pour l’installation de sa famille en Angleterre. Un choix qui, à première vue, pourrait sembler anecdotique dans un mercato marseillais rythmé par les gros dossiers. Il s’agit pourtant d’un signal fort, révélateur de la ligne directrice fixée par Grégory Lorenzi depuis son arrivée à la direction sportive.

Depuis le début de l’été, l’OM multiplie les initiatives autour de sa formation. Le club phocéen a récemment structuré son encadrement pour accompagner l’émergence de ses jeunes talents, une orientation clairement voulue par Bruno Genesio. La prolongation de Remadnia s’inscrit directement dans cette logique : plutôt que de laisser filer ses pépites vers l’étranger, l‘OM cherche désormais à les fidéliser avant même qu’elles n’aient eu l’occasion de s’exprimer avec l’équipe professionnelle.

Ce choix rappelle une philosophie déjà observée à plusieurs reprises ces dernières semaines. Le club marseillais a en effet multiplié les dossiers similaires, qu’il s’agisse de jeunes joueurs sollicités par des clubs étrangers ou d’éléments prometteurs du centre de formation. La tendance est claire : Lorenzi veut ancrer l’OM comme un club capable de conserver ses talents plutôt que de les voir partir prématurément, comme cela a pu arriver par le passé.

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Une stratégie qui n’entâchera pas l’ambition…

Ce dossier Remadnia ne doit pas faire oublier que l’OM reste également actif sur le marché des transferts plus traditionnels, avec des mouvements notables concernant l’effectif professionnel. Mais la cohérence du projet marseillais tient justement dans cette double approche : consolider l’équipe première tout en verrouillant les fondations du club à plus long terme. Face à l’appétit des cadors européens, capables de proposer des conditions financières et sportives très attractives à de jeunes espoirs, la capacité de l’OM à convaincre un talent comme Remadnia de rester est un indicateur intéressant. Elle traduit une confiance retrouvée dans le projet sportif porté par le nouveau trio dirigeant, à peine quelques semaines après une saison pourtant marquée par les turbulences.

Reste à savoir si cette politique de fidélisation des jeunes pépites portera ses fruits sur le terrain, et si Remadnia parviendra, à terme, à s’imposer dans la rotation de Bruno Genesio comme l’espèrent les dirigeants marseillais.

Cependant, cette accentuation autour de la gestion de la formation des minots marseillais n’empêchera pas l’ambition, comme l’ont rappelé Grégory Lorenzi et Bruno Genesio lors de leur conférence de présentation mercredi dernier : ” l’OM a toujours était ambitieux et se doit de l’être, ce qu’il faut c’est trouver une bonne synergie et le meilleur équilibre possible entre jeunes joueurs et d’autres plus expérimentés qui sauront les encadrer “.

Au-delà du cas Remadnia, c’est bien tout un modèle qui se joue à Marseille. En misant sur sa formation pour alléger sa masse salariale tout en préparant l’avenir, l’OM prend le pari d’une reconstruction plus lente mais potentiellement plus saine que les stratégies de recrutement à coups de gros chèques qui ont pu, par le passé, fragiliser les finances du club. Un pari risqué, tant la concurrence des grands clubs européens pour capter les meilleurs jeunes talents ne cesse de s’intensifier. La question désormais est de savoir si Grégory Lorenzi et son trio dirigeant sauront transformer cette philosophie en résultats concrets, sur le terrain comme dans les comptes du club, et si ce modèle pourra tenir la distance face aux sirènes financières qui continueront, à chaque mercato, de rôder autour du centre de formation phocéen.

Paul Laffisse