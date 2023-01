OM – Hyères : Le onze de départ olympien avec Sanchez et gros absent en défense !

L’Olympique de Marseille se déplace à Martigues pour le compte des 32e de finale de Coupe de France afin d’affronter Hyères FC ! Voici le onze de départ proposé par Igor Tudor pour cette rencontre.

L’OM entre en lice en Coupe de France avec les 32e de finale face à Hyères ce samedi ! Après une très large victoire contre Toulouse jeudi dernier, et trois points pris face à Montpellier ce lundi, Igor Tudor sera privé de Samuel Gigot (protocole commotion), Nuno Tavares qui est suspendu et Clauss qui est blessé. Blanco est dans les cages comme annoncé par le coach en conférence de presse. Eric Bailly est donc titulaire avec Balerdi et Gueye. Kolasinac évoluera piston gauche en l’absence de Tavares. Veretout au milieu est avec Guendouzi. Sanchez débute derrière l’attaquant avec Ünder et Bamba Dieng qui est titularisé en pointe !

Lopez

Balerdi Bailly Gueye

Kaboré Guendouzi Veretout Kolasinac

Under Sanchez

Dieng

«C’est une compétition importante pour nous, on veut la gagner, c’est ce que j’ai dit aux joueurs ce matin. On sait que c’est difficile au début, il ne faut pas sous-estimer les adversaires, on l’a vu il y a deux ans. Il n’y a pas une préparation particulière. On a un trophée face à nous et en 4, 5 matchs on peut le remporter. C’est une compétition courte, c’est ce qui fait sa beauté, alors on tient à affronter nos adversaires avec la meilleure équipe possible. Gigot ne sera pas disponible. Nuno Tavares et Clauss non plus. Dimitri a encore un petit problème. On est en petit comité, il y avait 14 joueurs aujourd’hui. Mais il faudra mettre la meilleure équipe possible. Je ne sais pas ce qui est le plus important mais ce qui est sûr c’est qu’on veut faire les deux. On veut remporter la Coupe de France mais aussi se qualifier en Ligue des champions et aller en Europe.» Igor Tudor (coach de l’Olympique de Marseille) – source : Conférence de presse (05/01/2023)

« C’est un petit peu dommage que cela ne se passe pas à Toulon, parce qu’on est dans un département où le football n’a pas connu de grands évènements depuis au moins trente ans. On voulait faire une grande fête du football dans le département avec les stars de l’OM, avec les gamins plein d’étoiles dans les yeux… Malheureusement quelques voyous en ont décidé autrement. On verra demain (samedi) en fonction de l’équipe qui joue et de l’étendue du score. Est-il possible que le panneau d’affichage à Martigues comporte au moins trois chiffres ? Il ne faut quand même pas rêver, c’est l’Olympique de Marseille. J’aurais préféré l’Olympique de Marseille à l’époque de (Jacques-Henry) Eyraud, c’était quand même moins brillant. Tandis que là ils tournent bien, ça va être compliqué, ils sont prévenus, ils savent qu’ils ont fait quelques faux pas en Coupe de France, en Championnat ça carbure… On n’est pas invités, on est là pour faire la fête, et peut-être prendre quelques selfies s’ils acceptent. » Mourad Boudjellal (président du Hyères FC) – Source : La Chaîne L’Equipe (06/01/23)