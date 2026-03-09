OM : Inévitable Greenwood… Les notes !

L’OM s’est imposé 0-1 face au Toulouse FC samedi pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont réussi à conserver leur avantage d’un but malgré des occasions pour les Toulousains, Rulli a été décisif. Voici la note et l’appréciation de Mason Greenwood lors de cette rencontre disputée au TFC.

Marseille prend rapidement le contrôle du ballon en début de rencontre mais se heurte à un bloc toulousain bien organisé. Les premières minutes sont marquées par quelques situations sur coups de pied arrêtés côté TFC, sans véritable danger pour Rulli. L’OM se montre progressivement plus menaçant, notamment grâce à l’activité de Paixao sur l’aile gauche. À la 17e minute, le Brésilien centre en retrait pour Mason Greenwood qui reprend puissamment et ouvre le score pour les Marseillais. Les visiteurs continuent ensuite de pousser et Aubameyang manque de peu le break à la 27e minute après une erreur de relance toulousaine, tandis que Toulouse reste peu dangereux avant la pause.

Enfin une “clean sheet”

Au retour des vestiaires, Toulouse hausse nettement le rythme et met la pression sur la défense marseillaise. Les Violets passent tout près de l’égalisation à la 54e minute lorsque la frappe de Gboho s’écrase sur la barre transversale. La seconde période devient plus tendue avec plusieurs fautes et cartons jaunes, tandis que Marseille recule pour préserver son avantage. Malgré plusieurs centres, corners et une frappe dangereuse de Vignolo repoussée par Rulli en fin de match, Toulouse ne parvient pas à cadrer suffisamment pour égaliser. Dans le temps additionnel, Paixao manque même une balle de break en contre-attaque pour l’OM. Marseille s’impose finalement 1-0 au Stadium grâce au but inscrit en première période par Greenwood.

La note de Mason Greenwood : 6.5 / 10

🤝🏼 Les mots de Habib Beye envers Leonardo Balerdi ! Comment avez-vous jugé sa performance ce soir ? pic.twitter.com/fDlgd3v2Tl — L1+ (@ligue1plus) March 7, 2026

Son appréciation

Moins influent dans le jeu que lors de certaines sorties récentes, Mason Greenwood a néanmoins fait parler son efficacité. Après une première frappe lourde passée près du cadre, l’attaquant anglais a ouvert le score d’une superbe frappe du gauche en pleine lucarne, parfaitement servi par Paixão. Remuant sur son côté droit, il a tenté de provoquer la défense toulousaine, avec plus ou moins de réussite. Averti après un accrochage avec Donnum, il a finalement été remplacé assez tôt, non sans surprise, mais son but aura suffi à faire la différence.

Les notes des médias