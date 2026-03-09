OM : Inévitable Greenwood… Les notes !

L’OM s’est imposé 0-1 face au Toulouse FC samedi pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont réussi à conserver leur avantage d’un but malgré des occasions pour les Toulousains, Rulli a été décisif. Voici la note et l’appréciation de Mason Greenwood lors de cette rencontre disputée au TFC.
Marseille prend rapidement le contrôle du ballon en début de rencontre mais se heurte à un bloc toulousain bien organisé. Les premières minutes sont marquées par quelques situations sur coups de pied arrêtés côté TFC, sans véritable danger pour Rulli. L’OM se montre progressivement plus menaçant, notamment grâce à l’activité de Paixao sur l’aile gauche. À la 17e minute, le Brésilien centre en retrait pour Mason Greenwood qui reprend puissamment et ouvre le score pour les Marseillais. Les visiteurs continuent ensuite de pousser et Aubameyang manque de peu le break à la 27e minute après une erreur de relance toulousaine, tandis que Toulouse reste peu dangereux avant la pause.
Enfin une “clean sheet”
Au retour des vestiaires, Toulouse hausse nettement le rythme et met la pression sur la défense marseillaise. Les Violets passent tout près de l’égalisation à la 54e minute lorsque la frappe de Gboho s’écrase sur la barre transversale. La seconde période devient plus tendue avec plusieurs fautes et cartons jaunes, tandis que Marseille recule pour préserver son avantage. Malgré plusieurs centres, corners et une frappe dangereuse de Vignolo repoussée par Rulli en fin de match, Toulouse ne parvient pas à cadrer suffisamment pour égaliser. Dans le temps additionnel, Paixao manque même une balle de break en contre-attaque pour l’OM. Marseille s’impose finalement 1-0 au Stadium grâce au but inscrit en première période par Greenwood.
A lire : Ligue 1 : l’OM renoue avec le podium ! Les résultats et le classement après la J25 !
La note de Mason Greenwood : 6.5 / 10
🤝🏼 Les mots de Habib Beye envers Leonardo Balerdi !
Comment avez-vous jugé sa performance ce soir ? pic.twitter.com/fDlgd3v2Tl
— L1+ (@ligue1plus) March 7, 2026
Son appréciation
Moins influent dans le jeu que lors de certaines sorties récentes, Mason Greenwood a néanmoins fait parler son efficacité. Après une première frappe lourde passée près du cadre, l’attaquant anglais a ouvert le score d’une superbe frappe du gauche en pleine lucarne, parfaitement servi par Paixão. Remuant sur son côté droit, il a tenté de provoquer la défense toulousaine, avec plus ou moins de réussite. Averti après un accrochage avec Donnum, il a finalement été remplacé assez tôt, non sans surprise, mais son but aura suffi à faire la différence.
Les notes des médias
|Note de L’Equipe
|6/10
|
Il a déjà accompli des prestations plus denses mais il a marqué un beau but qui vaut très cher, au bout d’un joli mouvement (18e). Juste avant, il avait signé une grosse frappe passée à côté (16e). La suite a été plus laborieuse, et il a été surpris d’être remplacé par Amine Gouiri (66e), après un accrochage avec Donnum (58e).
|Note de La Provence
|6.5/10
|
Avant d’être remplacé par Gouiri à la surprise générale (65), l’Anglais avait fait le plus dur. Il règle d’abord la mire en expédiant une frappe lourde qui lèche le montant de Restes (16), avant d’allumer les filets au terme d’un contre éclair (18). Un bon centre en retrait que Hojbjerg a failli transformer (45+ 2).
|Note de Maxifoot
|7/10
|L’attaquant de l’Olympique de Marseille a encore fait la différence. Dangereux sur une première frappe lointaine et plutôt intéressant dans ses combinaisons, l’Anglais a été récompensé en ouvrant le score d’un tir puissant à la suite d’un centre en retrait de Paixao. Remuant dans ses tentatives individuelles, l’ancien Mancunien a pesé sur les débats.
|Note de FootMercato
|6.5/10
|Buteur sur penalty lors du quart de finale de Coupe, le meilleur buteur du championnat a remis ça ce soir au Stadium. Servi parfaitement par Paixao, il arrivait à pleine bourre pour loger le ballon en pleine lucarne grâce à une frappe du gauche (18e, 0-1). Il aurait d’ailleurs pu finir la mi-temps avec une passe décisive, mais sa transmission pour Højbjerg est mauvaise (45e+4). À part ça, il a souvent choisi de s’engouffrer en solo sur son côté droit pour faire la différence face à l’arrière-garde du Téfécé. Sans succès. Son carton jaune, après un accrochage avec Aaron Donnum (58e), a incité Beye à le suppléer.