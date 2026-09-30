OM : infirmerie pleine, revers politique pour Richard et McCourt sous pression… Les 3 infos de ce mercredi

L’actualité de l’Olympique de Marseille reste particulièrement dense en ce mercredi 30 septembre 2026. La trêve internationale tourne au cauchemar avec plusieurs joueurs blessés, Stéphane Richard a subi un revers important dans les instances européennes, tandis que la nouvelle politique financière de Frank McCourt continue de faire débat. Voici les trois informations à retenir.

La trêve tourne au cauchemar pour l’OM

Bruno Genesio espérait profiter de cette coupure internationale pour travailler et récupérer des forces. C’est finalement l’infirmerie qui se remplit.

Après la sérieuse blessure de Derek Cornelius, Amine Gouiri a été touché au quadriceps gauche avec l’Algérie. Himad Abdelli a ensuite quitté prématurément la rencontre face au Burundi après un choc à la cheville gauche.

Même Tadjidine Mmadi a été ménagé avec l’équipe de France U20 après une alerte physique. De son côté, Nayef Aguerd reste sous surveillance avec le Maroc.

La trêve internationale tourne donc au véritable casse-tête pour l’OM et Bruno Genesio.

Richard largement battu, l’influence d’Al-Khelaïfi en question

Autre information forte de la journée : Stéphane Richard n’a pas réussi à intégrer le conseil d’administration de l’European Football Clubs.

Le président de l’OM n’a recueilli que 5 voix sur 32, contre 27 pour Olivier Létang, qui récupère le siège auparavant occupé par Pablo Longoria.

Selon RMC Sport et L’Équipe, le rapport de force institutionnel a pu jouer. Létang évolue davantage dans le camp de Nasser Al-Khelaïfi, également président de l’EFC, alors que l’OM s’est progressivement installé dans une position d’opposition sur plusieurs dossiers.

FCM revient sur les coulisses de la défaite de Stéphane Richard face à Olivier Létang.

McCourt veut moins investir : « il doit assumer »

La stratégie financière de Frank McCourt continue également de provoquer de nombreuses réactions.

Lors du dernier Débat Foot Marseille, Nicolas Filhol est revenu sur la volonté du propriétaire américain de réduire ses apports et de pousser l’OM vers davantage d’autofinancement.

Le journaliste de FCM estime que cette orientation peut s’entendre sur le principe, mais critique surtout la brutalité du changement et rappelle que McCourt reste responsable des dirigeants et des choix effectués sous sa propriété.

Nicolas Filhol estime que Frank McCourt doit assumer sa part de responsabilité dans la situation actuelle de l’OM.

Entre blessures, bataille institutionnelle et restrictions financières, l’OM traverse donc une trêve internationale particulièrement mouvementée, avant une reprise qui s’annonce déjà capitale.