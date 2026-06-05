OM : La demande de cet ancien joueur concernant le mercato !

Présent sur l’antenne de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme, l’ancien défenseur de l’OM Souleymane Diawara s’est exprimé sur la situation du club marseillais. Selon lui, le club phocéen a besoin de stabilité pour avancer sereinement. Diawara a aussi partagé son avis sur la probable arrivée de Bruno Genesio qu’il estime positive.

L’OM entame un nouveau chapitre qui va s’écrire avec une nouvelle direction et le nouveau président Stéphane Richard qui prendra ses fonctions le 2 juillet. Et il a débuté avec la nomination du nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi. L’ancien brestois s’attache à sa première tâche qui est de trouver le nouvel entraîneur de l’OM qui devrait être Bruno Genesio. Une quête déjà difficile en attendant le gros chantier du mercato estival.

“Il faut laisser les personnes en place travailler sereinement”

L’Olympique de Marseille doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros pour répondre aux exigences de la DNCG d’ici le 18 juin. Le club s’active pour vendre rapidement et à bon prix comme l’illustre le dossier Greenwood qui s’accélère. La Roma souhaite s’attacher les services de l’attaquant anglais mais la première offre (40 millions d’euros) est trop basse pour l’OM qui attend au moins cinquante millions d’euros. La nomination prochaine d’un nouveau directeur sportif dans le club italien pourrait accélérer l’avancée du dossier.

Côté marseillais, l’arrivée prochaine de Bruno Genesio fait beaucoup parler. L’ancien joueur de l’OM Souleymane Diawara s’est exprimé sur RMC sur sa probable nomination. Il a insisté sur le besoin de stabilité pour obtenir des résultats dans la durée : “Il faut laisser les personnes en place travailler sereinement. On parle des clubs qui réussissent mais c’est aussi la stabilité. Le problème depuis un certain temps c’est qu’à l’OM ça part en cacahuète dans tous les sens chaque année, chaque mercato, et c’est chiant. Tu ne peux pas avancer comme ça. Tu lui laisses le temps de bosser ça pourrait marcher.”

Diawara laisse le terrain juger Genesio

Genesio présente un profil rare sur le marché des entraîneurs. Expérimenté, capable de sublimer ses équipes et fin connaisseur de la Ligue 1, le technicien français a beaucoup d’atouts. Tout comme son calme et son rapport humain qui plaît à beaucoup de joueurs actuels du vestiaire marseillais. Interrogé sur le profil de l’ancien coach du LOSC, Diawara laisse le terrain parler pour lui : “Si c’est l’homme de la situation ? Je ne suis même plus dans ce débat, parce qu’on a tellement dit de choses sur De Zerbi, que ça allait être l’homme de la situation, un supporter, qu’il connaît le club, etc. La seule réponse ça va être le terrain.”

L’ancien robuste défenseur central connaît le contexte marseillais qui laisse peu de temps d’adaptation aux nouveaux arrivants. Il estime que Genesio ne pourra bénéficier de patience que si les résultats suivent. Pour cela, Souleymane Diawara a appelé, dans l’émission Rothen S’enflamme de RMC, le président et le directeur sportif à poursuivre un travail de fond car, selon lui, Marseille ne lutte plus avec Paris. Il faut donc avant tout consolider ses fondations. “Il aura du temps s’il a des résultats. S’il n’a pas de résultats il n’aura pas de temps malheureusement, c’est comme ça à Marseille. Maintenant il faut avancer, il faut que le président et le directeur sportif… Marseille sait que Paris est dans une autre sphère, ils ne sont plus en compétition avec le PSG et ils ne peuvent plus être en compétition avec le PSG.”

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Pourquoi Genesio a écarté plusieurs clubs étrangers…

L’OM voit une page se tourner avec le nouveau trio Richard-Lorenzi-Genesio à sa tête. Une équipe qui mise sur le calme et la stabilité pour retrouver ses ambitions : retrouver la Ligue des Champions. Un nouveau chapitre bien différent du précédent.

Clarence Maillefaud