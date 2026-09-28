OM : la trêve de la dernière chance pour Neal Maupay ?

Titularisé pour la première fois de la saison contre le PSG, Neal Maupay n’a pas profité des deux occasions qui auraient pu relancer l’OM et sa situation personnelle. La trêve internationale lui offre pourtant une nouvelle fenêtre pour convaincre Bruno Genesio. À 30 ans, l’attaquant marseillais doit désormais prouver qu’il peut être davantage qu’une solution de complément.

Une soirée difficile à effacer

Face au PSG, Bruno Genesio avait effectué un choix fort en titularisant Neal Maupay à la pointe de l’attaque, avec Amine Gouiri dans un rôle plus mobile. L’ancien joueur d’Everton a beaucoup couru, pressé et participé au travail collectif.

Mais pour un avant-centre, le jugement passe inévitablement par l’efficacité. Maupay a bénéficié de deux excellents ballons de Gouiri, sans parvenir à les transformer. Deux occasions qui auraient pu changer le scénario du Classique, finalement perdu 2-1 par Marseille. Après la rencontre, Maupay n’avait pas cherché d’excuse.

« C’est compliqué pour moi parce que, quand on est attaquant et qu’on se retrouve dans ces positions, on doit mettre les occasions au fond. »

Cette lucidité est importante. Elle ne suffira toutefois pas à modifier sa place dans la hiérarchie. Maupay doit désormais transformer son activité et son engagement en actions décisives.

Une fenêtre ouverte pendant la trêve

La blessure contractée par Amine Gouiri avec l’Algérie ne devrait pas provoquer une longue absence. L’attaquant souffrirait d’une gêne au quadriceps et pourrait être disponible pour le déplacement à Troyes. Son état sera néanmoins surveillé à Marseille.

Pendant cette période, Maupay peut profiter des séances à la Commanderie pour travailler avec Genesio et retrouver de la confiance. L’entraîneur marseillais cherche encore la meilleure formule offensive et avait déjà envisagé d’associer Maupay à Gouiri dans un système à deux attaquants.

Le profil de Maupay reste utile dans un effectif aussi court. Sa capacité à presser, décrocher et jouer dos au but peut aider l’OM face à des adversaires regroupés. Mais il doit redevenir dangereux dans la surface, sous peine de voir d’autres solutions le dépasser.

Abdallah et Moumbagna poussent derrière

La concurrence ne se limite plus à Gouiri. Keyliane Abdallah a marqué contre Strasbourg avant de récidiver face au Besiktas pour sa première titularisation européenne. Son début de saison lui a permis de gagner une véritable place dans la rotation.

Faris Moumbagna offre également un profil différent, plus puissant et plus direct. Sans être un titulaire évident, il peut servir de point d’appui et peser physiquement sur les défenses.

Maupay conserve pour lui son expérience, sa mobilité et sa connaissance de la Ligue 1. Mais son statut ne suffit plus. Après une première titularisation manquée sur le plan de l’efficacité, chaque nouvelle opportunité prendra désormais des allures d’audition.

La trêve ne garantit pas à Neal Maupay une place contre Troyes. Elle lui offre simplement du temps pour convaincre Genesio de lui redonner sa chance. À lui de montrer que ses deux ratés contre le PSG ne résument pas ce qu’il peut encore apporter à l’OM.