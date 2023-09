OM: Le départ de Marcelino fait le bonheur des uns et le malheur des autres

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Marcelino a décidé de quitter l’Olympique de Marseille. Son départ risque de rebattre les cartes. Certains vont être heureux, d’autres déçus.

Après la folle journée de mardi où plusieurs médias français ont annoncé que Marcelino avait fait ses adieux à ses joueurs à l’entraînement et remis sa démission à la direction olympienne, l’avenir du technicien espagnol est scellé. Sous le feu des critiques après l’élimination lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, ou encore le style de jeu de son équipe, le coach ibérique quitte l’OM seulement deux mois après son arrivée. Pablo Longoria et ses acolytes, s’ils sont encore là puisque leur avenir est incertain (la presse espagnole indique que le président marseillais va démissionner), vont devoir trouver un successeur à l’ancien entraîneur de Valence capable de mener ce projet. Plusieurs pistes existaient déjà après le départ d’Igor Tudor en fin de saison dernière. Certaines d’entre-elles pourraient être réactivées. Le départ de Marcelino, annoncé ce mercredi matin en Espagne et confirmé dans un communiqué de l’OM, va donc rabattre les cartes. Cela fera des heureux comme des déçus.

Ounahi, un nouveau départ

Peu utilisé en ce début de saison, Azzedine Ounahi ne regrettera sûrement pas, à priori, la perte de l’entraîneur de 58 ans. L’international marocain n’a pas été placé dans les meilleurs conditions pour exploiter tout son potentiel. Utilisé en tant que milieu gauche lors des trois premières rencontres officielles, le joueur de 23 ans a ensuite disparu de la circulation, lui qui n’a donc plus joué depuis plus d’un mois (le 15 août face au Panathinaïkos). Récemment, des rumeurs ont circulé concernant un départ du milieu olympien cet hiver.

L’ancien joueur du SCO aura probablement son mot à dire dans les prochaines semaines. Leonardo Balerdi pourrait également profiter du départ de Marcelino. Titulaire le 9 août dernier face au Panathinaïkos, il a ensuite été suspendu face à Reims avant de revenir dans le onze le 18 août face à Metz (2-2). L’international argentin a par la suite repris sa place sur le banc au dépend du duo Mbemba-Gigot. Titulaire face à Toulouse, il est sorti après 54 minutes, touché.

Les attaquants moins euphoriques ?

La charnière centrale pourrait être modifiée avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Cela dépendra du système de jeu puisque l’OM évoluait jusqu’à présent en 4-4-2, ce qui sans doute impactera l’attaque marseillaise. Amine Harit (6 apparitions dont 5 en tant que remplaçant) aura son mot à dire pour essayer de se faire une place dans le onze de départ. Associés en attaque ces derniers matchs, Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha seraient contraints de ne plus jouer ensemble si le futur coach olympien opte pour un autre système avec une seule pointe. liman Ndiaye, sorti du onze lors du dernier match, a aussi joué devant.

Il y aura forcément des heureux et des déçus et cela ne fera pas les affaires des recrues, qui avaient été notamment séduites par le projet de jeu de Marcelino.