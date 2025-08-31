OM : Le onze avec Nadir, Weah et Traoré face a Lyon !

L’OM affronte l’OL ce dimanche soir en clôture de la 3e journée de L1. Dans une ambiance de fin de mercato et de tension autour de l’affaire Rabiot, voici le onze de Roberto De Zerbi avec Traoré et Weah !

Ce déplacement à Lyon compte pour la 3e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, devra encore faire sans Medina, qui est blessé jusqu’à mi-septembre, Paixao est encore indisponible, Rabiot n’est pas avec le groupe, Kongogbia est lui aussi indisponible alors qu’Harit devrait faire son retour. Enfin, la recrue Hamed Traoré fera sa première apparition. Du côté de l’OL, le départ de Mikautadze vers Villarreal laisse un grand vide.

A lire aussi : Mercato OM : 26M€ bonus compris pour la 8e recrue ?

Egan-Riley dans l’axe, Nadir au milieu !

Sans Paixao et Medina, blessés, le jeune Egan-Riley forme la charnière avec Balerdi, Weah et Murillo décalé côté gauche occupent les côtés. Au milieu, Gomes est aligné avec Hojbjerg, Nadir auteur d’une belle entrée en jeu face au Paris FC est titularisé au milieu de terrain. En attaque, Greenwood et Aubameyang sont accompagnés par la recrue Traoré !

Le onze de l’OM

Rulli

Weah Balerdi Egan-Riley Murillo

Hojbjerg Gomes

Greenwood Nadir Traoré

Aubameyang

A lire aussi : OL – OM : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre l’Olympico ?