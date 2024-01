OM : Les Marseillais sont prévenus pour le choc face à Rennes !

L’Equipe a publié ce dimanche un article sur la rencontre entre l’OM et le Stade Rennais qui aura lieu ce soir en Coupe de France. Les Marseillais sont prévenus, le danger viendra de ces deux joueurs !

Ce dimanche l’OM se déplace à Rennes pour le compte des 16e de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre face aux Bretons, les Olympiens devront faire attention à deux éléments en forme de cet effectif comme l’explique L’Equipe dans un article publié ce matin.

Kalimuendo – Terrier, gros danger?

En effet, le duo d’attaque qui aide grandement le Stade Rennais en ce moment se nomme Terrier – Kalimuendo ! Le retour en force de l’ancien lyonnais aide grandement son coéquipier au Stade Rennais. Sur les dernières rencontres, ils ont été les plus prolifiques et ont rapporté des points à leur équipe. Ils devraient une nouvelle fois être alignés.

« Avoir (un joueur à) proximité, ça lui sert, explique Stephan à propos de Kalimuendo en conférence de presse. Et comme c’est un joueur d’équipe, c’est un joueur capable de se déplacer par rapport à un autre partenaire, ça donne aussi des mouvements combinés intéressants. Avec ses récents buts, il est récompensé de toute sa générosité, de son esprit collectif (…), il ne rechigne pas sur le plan défensif, loin de là, il fait beaucoup d’efforts »

Quel onze pour l’OM?

Ruben Blanco devrait être titulaire dans les buts, comme face à Thionville le tour précédent (victoire 0-1). Meïté pourrait être aligné dans une défense à trois aux côtés de Gigot et Balerdi. Clauss devrait retrouver son couloir droit. Garcia pourrait être aligné d’entrée pour la première fois à gauche. Veretout devrait être aligné au milieu en compagnie de Nadir et Onana, Kondogbia n’étant pas à 100`%. Devant, le duo Aubameyang et Vitinha devrait être également reconduit.

3-5-2 avec la première titularisation de Garcia ?

Blanco

Meïté – Gigot – Balerdi

Clauss – Nadir – Onana – Veretout – GarciaVitinha – Aubameyang

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Rennes pour le compte des 16es de finale de Coupe de France, Gennaro Gattuso a profité de l’occasion pour vanter les mérites de la nouvelle recrue olympienne Ulisses Garcia: «La recrue Garcia ? C’est un joueur différent, il peut jouer à 4 ou 5, il parle français et portugais. C’est un profil que je voulais, il joue pour gagner, il a de l’expérience. Il peut centrer et se déplacer avec beaucoup de courses », a confié le technicien italien.