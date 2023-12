OM: Les probables titulaires face à Brighton

« Je suis très heureux de la victoire, mais je suis très énervé par le scenario de la rencontre. On a joué comme une grande équipe en première période, mais la seconde m’a fait revivre celle de Strasbourg (1-1, le 25 novembre). Je suis très fâché par la seconde période. C’est une question de mentalité, d’état d’esprit. Je n’étais déjà pas content du but qu’on concède à 3-0. Je peux parler de ça car j’ai perdu une finale de Ligue des champions avec l’AC Milan après avoir mené 3-0 à la mi-temps (3-3, 2-3 aux t.a.b., en 2005 contre Liverpool). J’ai félicité les garçons pour la victoire mais je suis très fâché. » #Gattuso : « On doit bien récupéré car c’est dur de jouer tous les 3 jours. On ne sera pas à 100% mais on va lutter demain pour obtenir un résultat. » #OM #liveFCM pic.twitter.com/trc8BXfZYt — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 13, 2023

Je suis justement remonté car je leur ai dit à la mi-temps de faire attention, de continuer. Mais il y a eu un peu d’égoïsme, moins d’efforts, c’est là où on a péché. Si on veut se donner les moyens d’y arriver, on doit prendre conscience qu’un match ne dure pas seulement 45 minutes car ça nous est déjà arrivé. On ne peut pas rigoler avec les dieux du foot, il faut rester sérieux.