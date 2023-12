OM: Vitinha encense Aubameyang !

Interrogé en conférence de presse ce vendredi sur son duo avec Pierre-Emerick Aubameyang face à l’Olympique Lyonnais (3-0), l’attaquant de l’Olympique de Marseille Vitinha a encensé l’international gabonais, qu’il considère comme un modèle à suivre.

Buteur et passeur face à l’OL ce mercredi (3-0), Vitinha n’a pas caché son plaisir d’évoluer avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur de l’OM pense pouvoir progresser aux côtés du Gabonais.

« Aubameyang et moi sommes prêts à jouer ensemble »

« La mayonnaise a bien pris contre l’OL. Pierre et moi on travaille pour ça. C’est peut-être un de nos meilleurs moments. On est prêt à jouer ensemble, ça dépendra des tactiques que le coach mettra en place, a confié Vitinha. Je suis heureux de son arrivée, j’ai beaucoup à apprendre de lui, c’est un plaisir d’être à ses côtés, on s’entend bien. C’est un plaisir de jouer avec lui. Si on a à nouveau l’occasion de jouer ensemble sur le terrain, j’espère que ça fera le même résultat que contre l’OL« , a-t-il ajouté.

« Aubameyang et Vitinha, c’était une belle performance, il y a une vraie complémentarité entre eux »

Gennaro Gattuso est également revenu sur son duo d’attaque devant les journalistes: « Aubameyang et Vitinha, c’était une belle performance, il y a une vraie complémentarité, cela permet à Auba de se décaler. Ils ont bien joué, on va voir. Ils ont des qualités différentes, Viti est plus physique, il y a une vraie complicité. Ndiaye peut aussi jouer… »