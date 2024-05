OM: les probables titulaires face au Havre

L’Olympique de Marseille se déplace au Havre ce soir pour le compte de la 34e journée et dernière de Ligue 1. Voici le onze que pourrait aligner Jean-Louis Gasset pour cette rencontre.

Éliminé en demi-finale de Ligue Europa par l’Atalanta Bergame jeudi dernier (3-0), l’OM de Jean-Louis Gasset s’est incliné face à Reims ce mercredi et a très certainement dit adieu à l’Europe la saison prochaine.

L’infirmerie marseillaise s’est vidée et le technicien français va pouvoir s’appuyer sur un groupe bien plus étoffé. Valentin Rongier est toujours en phase de reprise tandis que Bilal Nadir est encore blessé. Azzedine Ounahi est également forfait pour cette rencontre alors que Ismaïla Sarr et Amine Harit sont incertains.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts devant une défense qui pourrait être composée de Mbemba, Gigot et Balerdi. Clauss devrait être aligné à droite, tout comme Merlin à gauche. Kondogbia devrait également occuper son rôle de sentinelle au milieu en compagnie de Veretout et Gueye. Aubameyang et Ndiaye pourrait occuper l’attaque olympienne.

Un 3-5-2 aligné par Gasset ?

Lopez Mbemba Gigot BalerdiClauss Kondogbia Veretout Gueye (ou Harit) MerlinAubameyang Ndiaye

Gasset annonce la fin de sa carrière d’entraîneur

#Gasset annonce la fin de sa carrière d’entraîneur : « Je pense que demain sera le dernier match de ma carrière. Après on peut se servir de mon expérience et de mes réseaux. Je ne sais pas jardiner😂. Mais entraîneur c’est terminé. Je voulais finir en beauté. C’est un honneur… pic.twitter.com/xswG6CtzcW — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 17, 2024

Interrogé ce vendredi en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a annoncé la fin de sa carrière d’entraîneur après le match au Havre: « Je pense que demain sera le dernier match de ma carrière. Après on peut se servir de mon expérience et de mes réseaux. Je ne sais pas jardiner. Mais entraîneur c’est terminé. Je voulais finir en beauté. C’est un honneur d’avoir entraîner l’OM. J’ai passé des moments uniques au Vélodrome. Je veux gagner ce dernier match pour partir tranquille. »

