OM : Les probables titulaires marseillais face a Lyon !

L’OM va défier l’OL ce dimanche soir en clôture de la 3e journée de L1. Dans une ambiance qui reste tendue avec cette fin de mercato et l’affaire Rabiot, Roberto De Zerbi s’apprête à aligner un onze amputé de plusieurs éléments…

Ce déplacement à Lyon compte pour la 3e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, devra encore faire sans Medina, qui est blessé jusqu’à mi-septembre, Paixao est encore indisponible, Rabiot n’est pas avec le groupe, Kongogbia est lui aussi indisponible alors qu’Harit devrait faire son retour. Enfin, la recrue Hamed Traoré fera sa première apparition. Du côté de l’OL, le départ de Mikautadze vers Villarreal laisse un grand vide.

Egan-Riley dans l’axe, Nadir au milieu ?

Sans Paixao et Medina, blessés, le jeune Egan-Riley qui devrait former la charnière avec la recrue Balerdi, quid de Garcia ? De Zerbi va-t-il remettre Murillo à ce poste de latéral gauche ? Si tel est le cas Weah sera aligné à droite. Au milieu, Gomes sera probablement titulaire avec Hojbjerg, Nadir auteur d’une belle entrée en jeu devrait retrouver une place au milieu de terrain. En attaque, Greenwood et Gouiri devraient être accompagnés par Aubameyang…

Le onze probable de l’OM

Rulli

Murillo, Balerdi, Egan-Riley, Garcia

Gomes, Højbjerg, Nadir

Greenwood, Gouiri, Aubameyang

