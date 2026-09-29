OM : « McCourt ferme le robinet… c’est un comportement de lâche »

Invité lundi soir sur le plateau de Débat Foot Marseille, Sourigna Manomay a livré une charge très sévère contre Frank McCourt. S’il rappelle que l’Américain a soutenu financièrement l’OM dans des périodes compliquées, notamment pendant le Covid, il lui reproche aujourd’hui de vouloir couper les investissements tout en se dédouanant de la gestion passée du club.

« L’OM n’aurait pas passé l’étape Covid sans lui »

Sourigna Manomay a d’abord tenu à rappeler un élément souvent oublié dans le bilan de Frank McCourt à Marseille : le propriétaire américain a injecté de l’argent dans des périodes très difficiles pour le club.

« McCourt, je l’ai beaucoup défendu. Il a été beaucoup critiqué, surtout sur le fait qu’il n’est pas présent à Marseille, et à juste titre. Mais parfois on oublie que l’OM n’aurait pas passé l’étape Covid car il a quand même mis de l’argent dans ces moments-là. »

Un rappel qui intervient alors que la fortune personnelle de Frank McCourt a récemment été réévaluée à la hausse, tandis que l’OM cherche désormais à réduire fortement ses dépenses.

« Qui est le patron de l’OM ? »

Le ton devient ensuite beaucoup plus dur. Pour Sourigna Manomay, McCourt ne peut pas aujourd’hui se retirer financièrement sans assumer les choix effectués sous sa présidence.

« Maintenant, il faut dire les choses très clairement, ce qu’il fait aujourd’hui c’est un comportement de lâche. Pour moi c’est un lâche. (…) Qui est le patron de l’OM ? Qui aurait dû être là au moment de prendre les décisions ? Quand tu es un investisseur, tu mets de l’argent et si cela ne va pas tu en prends la responsabilité. »

Le chroniqueur insiste notamment sur la responsabilité du propriétaire dans les choix de dirigeants et dans l’organisation du club. Les débats autour de la gouvernance et d’une éventuelle vente de l’OM restent d’ailleurs très présents.

Gros coup gueule a l’encontre de McCourt @Sourigna_ pic.twitter.com/sAjfEE2Bir — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 29, 2026

« Il a laissé le club se gangréner »

Pour Sourigna Manomay, le principal reproche concerne l’absence de réaction de McCourt au fil des années.

« Il a laissé le club se gangréner, les problèmes étaient là avant qu’il n’arrive et il ne les a pas réglés. C’est lui le patron. (…) Il veut faire croire qu’il a mis assez d’argent, que ce n’est pas sa faute et qu’il faut se débrouiller. C’est pour ça que pour moi c’est un lâche. »

Une sortie très forte, alors que l’OM doit désormais composer avec une situation financière lourde et un déficit important.

Sur le plateau de DFM, Sourigna Manomay a donc tenu un discours sans concession : selon lui, McCourt ne peut pas simplement “fermer le robinet” aujourd’hui sans assumer sa part de responsabilité dans les choix qui ont conduit l’OM à cette situation.