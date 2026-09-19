OM : McCourt ne voudrait plus injecter d’argent sauf pour un cas bien précis…

La stratégie financière de Frank McCourt à l’OM semble désormais très claire. Selon Le Parisien, le propriétaire américain ne serait disposé à remettre de l’argent dans le club qu’en cas de nécessité absolue, notamment pour assurer sa survie. Son objectif serait désormais de voir l’Olympique de Marseille fonctionner grâce à ses propres revenus plutôt qu’avec de nouveaux apports au capital.

McCourt ne voudrait plus combler les déficits

Depuis son arrivée à Marseille en 2016, Frank McCourt a régulièrement injecté de l’argent afin de financer le fonctionnement et les ambitions sportives de l’OM.

Mais selon Le Parisien, sa position aurait sensiblement évolué. Le propriétaire américain ne serait désormais disposé à remettre des fonds que dans une situation mettant directement en danger la survie du club.

Autrement dit, il ne souhaiterait plus compenser régulièrement les déficits ou financer directement les dépenses sportives comme cela a pu être le cas lors des premières années de son projet.

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L’OM doit fonctionner avec ses propres ressources

Toujours selon Le Parisien, McCourt souhaiterait que l’OM fonctionne désormais grâce à ses leviers économiques propres.

Cela passe notamment par les revenus liés aux droits TV, au sponsoring, à la billetterie, aux compétitions européennes mais également par le mercato et les ventes de joueurs.

Cette politique permet aussi de mieux comprendre les contraintes rencontrées cet été. L’OM a dû enregistrer de nombreux départs avant d’envisager de recruter, sans finalement parvenir à renforcer l’effectif de Bruno Genesio.

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Un changement important pour le projet sportif

Cette ligne financière pourrait avoir des conséquences importantes sur les prochains mercatos.

Sans nouveaux apports significatifs de McCourt, la capacité de l’OM à investir dépendra directement de ses recettes, de sa masse salariale et de sa capacité à vendre des joueurs. Une situation qui impose une gestion beaucoup plus stricte du marché des transferts.

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Dans un contexte sportif déjà délicat, cette stratégie confirmerait donc que l’équilibre économique est désormais une priorité majeure, avec un propriétaire qui ne souhaiterait intervenir financièrement qu’en dernier recours.