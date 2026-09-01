Le marché estival est fermé ! 10 départ et aucune arrivée ! Les tableaux mercato OM !

Le mercato estival 2026 vient de fermer ses porte ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2026. 10 départs pour aucune arrivée !
ARRIVEES
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
DÉPARTS
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Benjamin Pavard
|Inter
|Fin du prêt
|Arthur Vermeeren
|RB Leipzig
|Fin du prêt
|Ethan Nwaneri
|Arsenal
|Fin du prêt
|Bilal Nadir
|Hambourg
|Fin de contrat
|Mason Greenwood
|Fener
|24M€
|Hamed Junior Traoré
|Genoa
|Prêt 2M€ + OA 8M€
|Pierre-Emerick Aubameyang
|La Corogne
|1.5M€
|Facundo Medina
|Lerverkusen
|23M€ + 2M€ de bonus
|Geronimo Rulli
|Manchester City
|3,5M€
|Leonardo Balerdi
|AS Roma
|Prêt 1M€ + OA 13M€
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