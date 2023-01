50M€ pour Guendouzi, une grosse offre pour Balerdi, discussions pour une nouvelle recrue… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose de suivre l’actualité mercato de l’OM ! Au programme ce samedi : 50M€ pour Guendouzi, une grosse offre pour Balerdi, discussions pour une nouvelle recrue…

Mercato OM : Discussion très avancées avec une nouvelle recrue ?

Hier en conférence de presse, le président de l’OM a confirmé qu’il souhaitait recruter un nouveau joueur pour renforcer l’attaque de l’équipe d’Igor Tudor et ainsi pallier l’absence longue durée d’Amine Harit.

Selon les informations du journaliste de l’Équipe, les dirigeants marseillais seraient très avancés sur ce dossier et pourraient même finaliser dans les prochains jours. Le nom de cette future recrue n’a toutefois pas encore filtré dans les médias…

Noah Mbamba (2005 – Bruges) s’est engagé aujourd’hui avec Leverkusen pour la saison prochaine. Le milieu belge est libre en juin. Marseille était également intéressé #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 12, 2023

Pablo Longoria a expliqué ce jeudi en conférence de presse que la priorité de l’OM était de recruter un joueur offensif supplémentaire pour palier l’absence longue durée d’Amine Harit.

Un milieu offensif au profil Harit mais pas de piston

« On ne veut pas recruter de joueurs sur les côtés. On veut un profil similaire à celui d’Amine Harit qui est blessé depuis le match face à Monaco. La stratégie en ce moment c’est de terminer la saison avec 20 joueurs. Aux postes de piston on ne recrutera pas. C’est la position finale du club. Il y aura de la rotation avec Nuno, Clauss, Kaboré et Kolasinac » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (12/01/2023)

Mercato OM : l’Ajax va faire une très grosse offre pour Balerdi !

Ça s’agite autour de l’Olympique de Marseille au rayon de possibles départs. Le défenseur Léonardo Balerdi affirme vouloir rester à Marseille mais l’Ajax insiste et pourrait faire une grosse offre !

Malgré sa volonté de rester à l’OM, Balerdi va-t-il résister à l’entetement de l’Ajax ? Longoria peut-il refuser un gros chèque du club néerlandais ? Selon FootMercato, « le club néerlandais n’a pas dit son dernier mot et semble vraiment prêt à toutes les folies pour recruter l’international argentin de 23 ans. Selon une source interne du club ajacide, l’Ajax a préparé une offre avoisinant les 20 M€ ainsi qu’un énorme contrat pour le joueur pour tenter d’arracher Balerdi à l’OM. » Le défenseur argentin et sa direction ne sont pas pour un départ mais l’offre à venir peut-elle changer la donne ?

20M€ et un gros salaire pour faire changer d’avis l’OM et Balerdi ?

🚨Info: Leonardo Balerdi 🇦🇷💫 ▫️Les agents et intermédiaires impliqués dans le transfert sont favorables à un départ et devraient discuter dans les prochaines heures avec l’OM ▫️L’Ajax ne lâche pas et prépare une offre officielle avoisinant les 20 M€https://t.co/6fsFd628fE — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 12, 2023

Comme l’avait indiqué nos confrères de la Provence juste avant le match face à Troyes, Léonardo Balerdi ne veut pas quitter l’OM cet hiver. Le défenseur argentin a décidé de rester et l’a clairement dit en zone mixte après la victoire 0-2 hier soir.

Sûr de rester ? Oui !

« Oui, je veux rester ici (à l’OM). J’ai parlé déjà avec mon agent, et je veux rester ici. C’est sûr ? Oui ». Léo Balerdi – source : Zone Mixte / RMC (11/01/2022)

🔴 Balerdi confirme qu’il ne quittera pas l’OM cet hiver 💬 : « J’ai parlé avec mon agent et je veux rester ici, c’est sûr. » pic.twitter.com/Sve3ky8O5Z — Footballogue (@Footballogue) January 11, 2023



Alors que l’OM a officialisé cette semaine l’arrivée de l’attaquant ukrainien Ruslan Malinovsky (29 ans), deux joueurs majeurs de Tudor sont fortement courtisés par des clubs étrangers. On apprend ainsi ce jeudi qu ‘Aston Villa a fait de Mattéo Guendouzi sa priorité et qu’il serait disposé à mettre plus de 30 millions d’euros sur la table pour réaliser ce transfert cet hiver.

Selon les informations de Foot Mercato, Leonardo Balerdi serait plus que jamais dans le viseur de l’Ajax. Le club néerlandais négocie actuellement l’entourage du défenseur de l’OM qui serait enclin à accepter leur offre. Ajax pourrait proposer entre 15 et 20 M€ à Marseille mais les dirigeants olympien font à l’heure actuel savoir que l’argentin n’est pas à vendre.

🚨Info: Leonardo Balerdi 🇦🇷 💫 ▫️L’Ajax négocie avec l’entourage du défenseur de l’OM ▫️L’Argentin est enclin à rejoindre un club qui est prêt à investir entre 15 et 20 M€ sur lui ▫️À l’OM, on affirme que le joueur n’est pas à vendre Avec @sebnondahttps://t.co/eA9iNjt8t7 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 11, 2023

Mercato : La folle somme réclamée par l’OM pour lâcher Guendouzi !

C’est le feuilleton du jour, le départ de Mattéo Guendouzi vers Aston Villa ! Le journaliste anglais Ben Jacobs affirme que l’OM réclame une énorme somme pour le milieu de terrain.

Après une saison et demi, c’est déjà l’heure du départ pour Mattéo Guendouzi? L’international français débarqué d’Arsenal affole Aston Villa en Premier League. Le club anglais souhaite s’attacher ses services d’après L’Equipe, Foot Mercato et RMC. La radio française expliquait d’ailleurs qu’une première offre de 30M€ pourrait débarquer sur la table de Longoria.

50M€ pour Guendouzi?

Le journaliste Ben Jacobs détaille ce mercredi dans un tweet que l’OM réclamerait 50 millions d’euros afin de lâcher le milieu de terrain. Aston Villa ne serait disposé qu’à mettre entre 25 et 30 millions d’euros en plus de bonus.

Aston Villa working on Matteo Guendouzi, who is open to a reunion with Unai Emery. Told Marseille want €50m but Villa’s first offer will be less. Villa looking at €25-30m plus add-ons, as @FabriceHawkins first reported. OM permanently signed Guendouzi for €11m last summer. pic.twitter.com/1yXw5rcsAp — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 11, 2023

Vendre Guendouzi? Ça en dit long sur le projet de Longoria et McCourt…

Extrait de notre émission Débat Foot Marseille diffusée en direct avec notre invité Thierry Audibert. L’éditorialiste explique au micro de Football Club de Marseille qu’un départ de Mattéo Guendouzi ne le ravirait pas. L’international français pourrait quitter l’OM si une offre venait sur la table. D’après L’Equipe, le joueur est pisté par des clubs mais l’OM n’aurait reçu aucune offre. Le fait ne serait-ce que d’envisager un départ du milieu de terrain fait bondir Thierry Audibert sur notre plateau.

« Un départ de Guendouzi ne serait pas à exclure… Ça m’embêterait de le voir partir en cours de saison comme ça. C’est un joueur de caractère, un pilier du vestiaire. Même si beaucoup pensent que Tudor ne le fait pas jouer à sa place et trouvent qu’il aurait plus de rendement plus bas, moi c’est un joueur que j’aime beaucoup parce qu’il est toujours à fond, il ne triche pas. Il n’a pas peur, il stimule ses camarades. Je le voyais sur un temps long à l’OM, devenir le capitaine… Ça me ferait chier qu’il parte si vite. Ça en dit beaucoup sur le projet. Si tu vends Guendouzi à une somme qui n’est pas refusable, si un club met les sous… Mais si on le vend à 15/20M€, ça me semble léger par rapport à la valeur que je lui prête et ce que j’en attends. Il y a forcément un rapport émotionnel avec le joueur mais ça devrait se monnayer ça ! On le qualifie d’intransférable et ça peut faire monter les enchères. S’il part à un prix moyen, on pourra se dire que le projet que l’on nous vend, celui de McCourt et Longoria… Il n’est pas destiné à te mener très loin et très haut. » Thierry Audibert – Source : Football Club de Marseille (02/01/23)