Fabrizio Romano confirme la piste Carboni, Ndiaye quitte officiellement l’OM, le flou autour d’Aubameyang… Les 3 infos mercato OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Fabrizio confirme l’intérêt pour Carboni, Ndiaye s’en va officiellement de l’OM, incertitude pour Aubameyang…

L’OM continue son mercato et vise cette fois-ci à renforcer son secteur offensif. À la recherche de jeunes talents pour son nouveau projet, Fabrizio Romano confirme l’intérêt pour le jeune Valentin Carboni. Souhaité par De Zerbi, le milieu offensif de l’Inter Milan serait une de ses priorités.

L’OM ne s’arrête plus dans ce mercato estival. Après l’officialisation d’Ismaël Koné et la futur arrivée de Lilian Brassier, le club se concentre maintenant sur les prochaines arrivées qui devraient arriver. En difficulté pour inscrire des buts la saison passée, l’OM se concentre désormais sur son secteur offensif. Un secteur qui pourrait se renforcer avec l’arrivée d’un milieu offensif argentin.

En effet, depuis plusieurs jours maintenant, De Zerbi aurait coché le nom d’un homme pour le poste de milieu offensif. Il s’agirait du jeune Valentin Carboni, le milieu offensif de l’Inter Milan de seulement 19 ans. Parti en prêt du côté de Monza pour la saison, le milieu argentin ne rentrerai pas encore dans les plans du club milanais et serait une priorité de De Zerbi. Un intérêt qui a été confirmé par le journaliste Fabrizio Romano lors d’un de ses lives !

Si l’Inter Milan ne compte pas sur le joueur pour intégrer l’équipe première la saison prochaine, le journaliste confirme qu’un accord risque d’être compliqué à trouver avec le club italien. Évalué à 15 millions d’euros par Transfermarkt, un transfert risque d’être compliqué. Le joueur participe en ce moment à la Copa America avec l’Argentine mais devrait prendre une décision de retour de la compétition.

C’est bouclé depuis quelques jours entre l’OM et Everton pour le départ d’Iliman Ndiaye. L’OM vient d’officialiser le départ de son international sénégalais !

Fabrizio Romano annonce le transfert de l’international sénégalais de l’OM. « Iliman Ndiaye a signé son contrat de cinq ans en tant que nouveau joueur d’Everton, qui devrait être annoncé prochainement (dans la journée?). 18,5 M€ plus € 1,5 million de bonus à l’OM. » Selon l’Equipe, l’officialisation devrait intervenir ce mercredi.

