Fabrizio Romano donne plus de détails sur l’arrivée de De Zerbi, l’avenir de Clauss décidé ? La première recrue confirmée… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Fabrizio Romano donne plus d’informations concernant l’arrivée de De Zerbi, l’avenir de Jonathan Clauss serait déjà décidé ? Une première recrue confirmé pour l’OM !

Mercato OM : Les dernières infos de Fabrizio Romano sur l’arrivée de De Zerbi et ses premières recrues !

Les jours passent et Roberto De Zerbi n’est toujours pas officiellement l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. A moins d’un coup de théâtre incroyable et hautement improbable, le technicien italien sera bien olympien. Le journaliste Fabrizio Romano s’est une nouvelle fois montré catégorique sur ce sujet.

La reprise de l’entrainement de l’OM est prévue le 2 juillet 2024. Sauf retournement de situation, c’est bien Roberto De Zerbi qui sera le prochain coach marseillais. L’officialisation de son arrivée devrait avoir lieu dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Le journaliste italien Fabrizio Romano a de nouveau confié que tout était acté pour sa signature. Ce dernier a également évoqué hier soir le mercato olympien sur lequel travaille déjà De Zerbi.

De Zerbi travaille déjà sur l’effectif en coulisses

» Ne vous inquiétez pas, De Zerbi sera le manager de l’Olympique de Marseille. Il sera là dans les prochains jours. Et je peux vous garantir que De Zerbi travaille déjà sur l’effectif en coulisses par exemple sur Brassier mais seulement.(…) Soyez prêts les supporters de l’OM car tout est bon pour De Zerbi. Je pense que le transfert de Brassier va également bientôt être bouclé. Il y a un accord avec le joueur et l’OM travaille sur un accord avec Brest, » a ainsi déclaré le journaliste Italien lors d’un live dans la nuit de dimanche à lundi.

Bref, le mercato de l’OM devrait être animé dans les prochains jours.

Mercato OM : De Zerbi a tranché pour Jonathan Clauss?

L’Olympique de Marseille aurait manifesté son envie de voir Jonathan Clauss quitter le club. Pour le latéral droit, l’arrivée de De Zerbi pouvait rebattre les cartes mais pas sûr que le son de cloche soit le même du côté du club…

Une place pour Jonathan Clauss à l‘OM sous Roberto De Zerbi? C’est en tout cas ce que laisse entendre le latéral droit qui était en conférence de presse ce dimanche en marge de la rencontre entre l’Equipe de France et la Pologne à l’Euro 2024.

« Je trouve ça extrêmement positif, l’arrivée de De Zerbi à l’OM. On connaît ses qualités d’entraîneur, on a pu l’affronter avec Brighton en Europa League. Ça peut peser dans la balance. Quand vous savez qu’un coach arrive avec de tels principes, ça peut être plaisant de jouer sous ses ordres. Ça rebat peut-être les cartes et on verra ce qui se passera cet été », a expliqué le piston droit devant les journalistes ce dimanche.

L’arrivée de De Zerbi ne change rien?

Seulement d’après le journal La Provence, le coach italien ne songe pas vraiment à conserver le latéral droit. Malgré l’arrivée de De Zerbi, cela ne changerait rien à l’avenir de l’ancien joueur du RC Lens. Clauss devrait donc bien quitter l’Olympique de Marseille cet été après une saison plus que mouvementée.

« Je ne suis pas forcément le premier à manifester mon envie de partir »

Reçu par le média Carré lors d’un long entretien, Jonathan Clauss a été interrogé sur son avenir, lui qui avait laissé entendre qu’un départ était envisageable, après le match de l’Équipe de France face au Luxembourg. Une déclaration sur laquelle le latéral droit est revenu, assurant que la porte n’était pas fermé et que tout pouvait arriver.

Concentré sur la compétition avec les bleus, Jonathan Clauss ne devrait pas prendre de décision avant la fin de l’Euro. « Mon objectif, c’est d’être pleinement investi dans l’Euro avec l’équipe de France. Pour ce qui est de l’OM, c’est ce que j’ai dit au départ, je ne suis pas forcément le premier à manifester mon envie de partir. On a discuté de certaines choses, chacun sait où l’autre veut aller. Maintenant, ce n’est pas forcément une volonté première. »

« Si tout le monde y trouve son compte, alors on se séparera »

Le latéral de l’OM a ensuite poursuit : « Si tout le monde y trouve son compte, que l’OM soit content, que moi je sois content, alors on se séparera. Mais si l’OM n’y trouve pas son compte, ils ne me vendront pas. Si moi je ne trouve pas mon compte dans un autre projet, je ne partirai pas. Je ne suis pas demandeur, je suis attentif à ce qu’il se passe. Si tout le monde est content, que je parte ou je reste, on verra bien. » Reste à voir maintenant si De Zerbi voudra compter sur lui pour la saison prochaine.

Mercato OM : c’est confirmé pour la première recrue !

Les jours passent et Roberto De Zerbi est toujours attendu à l’Olympique de Marseille pour officialiser le contrat de 3 ans annoncé. Une première recrue semble bouclée, le défenseur de Brest Lilian Brassier.

Le nom de Lilian Brassier est évoqué depuis plusieurs semaines. Le profil du défenseur gaucher a été validé par De Zerbi, le joueur aurait un accord pour un contrat de 5 ans avec l’OM. Reste des détails à régler comme l’a expliqué la Provence ce lundi. « les dirigeants marseillais sont en contact régulier avec leurs homologues bretons depuis plusieurs semaines. Un terrain d’entente est même en passe d’être trouvé, aux alentours de 10 millions d’euros (bonus compris). Sur les hauteurs de La Commanderie, l’optimisme est de mise dans ce dossier et l’on n’imagine pas autre chose qu’une issue positive. »

