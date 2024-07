Les 3 infos mercato OM du jour : Le point d’interrogation Aubameyang ? Le retour de Sanchez se précise ? Un buteur international anglais pisté…

Voici les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 10 juillet 2024 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

Mercato OM: Grosse interrogation concernant Aubameyang !

Le dossier Aubameyang sera le dossier chaud à gérer côté marseillais je vends ce mercato estival. Toujours dans le flou vis-à-vis de son avenir, la position de l’OM est claire. Les dirigeants souhaite faire rester l’attaquant gabonais

D’après le quotidien la Provence l’avenir d’Aubameyang serait toujours flou. Le joueur est annoncé sur le départ depuis quelques semaines malgré l’envie du nouveau coach Roberto De Zerbi de le conserver. Le joueur serait en pleine interrogation sur la suite de sa carrière. Les discussions entre lui et le club de l‘Olympique de Marseille sont toujours en cours afin de déterminer son avenir. Auteur d’une saison exceptionnelle en termes statistiques, l’OM veut absolument conserver son attaquant gabonais. Il a inscrit 30 buts toutes compétitions confondues et délivré 11 passes décisives. Le club phocéen a enfin trouver son grand attaquant.

Aubameyang n’a pas encore décidé ?

🔹 L’avenir d’Aubameyang 🇬🇦 toujours en suspens ! Même si l’OM souhaite le conserver, le Gabonais s’interroge toujours sur la suite de sa carrière. Les discussions continuent au club autour de son avenir.

(@laprovence)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/E8nO4IKxBa — MercatOM (@Mercat_OM) July 10, 2024



L’OM pourrait perdre son meilleur attaquant de la saison dernière : Aubameyang. En effet, Al-Shabab est revenu à la charge et proposerait un pont d’or au joueur pour le convaincre de rejoindre l’Arabie Saoudite. Les dirigeants marseillais ont fait savoir que le meilleur buteur d’Europa League n’était pas à vendre, mais la décision reviendra au joueur. Selon RMC Sport, l’attaquant serait dans le flou et pourrait céder à un dernier gros contrat. L’OM affirme toujours son intention de le garder pour la saison prochaine et sa volonté d’en faire son buteur titulaire. Reste à connaitre la position de celui qui avait annoncé lors de la dernière journée de Ligue 1 qu’il resterait à Marseille la saison prochaine. Le club marseillais ne peut pas se permettre de reste dans l’incertitude sur ce dossier.

lire aussi: Mercato : C’est confirmé pour Pau Lopez !

Mercato OM : Le retour d’Alexis Sanchez se confirme?

La rumeur d’un retour d’Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille surgit en Europe ! Le journaliste Nicolo Schira affirme que le joueur ne serait pas contre de revenir à Marseille !

Après une saison pleine, Alexis Sanchez est retourné à l’Inter Milan où il n’a pas franchement brillé. En Amérique du Sud, on évoquait ces derniers jours un potentiel retour du Chilien à l’Olympique de Marseille. D’après les informations de Nicolo Schira, journaliste italien, cette possibilité existe bel et bien. Libre de tout contrat, il aurait donné son feu vert pour revenir fouler la pelouse du Vélodrome.

A LIRE AUSSI : Mercato OM: Grosse interrogation concernant Aubameyang !

Par rapport à Skoblar, à Papin, un Drogba, un Niang… Il est où? Il est au rez-de-chaussée ! Non, il est même à la cave !

Jean-Michel Larqué était sur RMC dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC ce mardi, à quelques heures du début de match entre la France et le Chili au Vélodrome. Le stade de Marseille a été le théâtre du retour d’Alexis Sanchez à Marseille depuis son départ de l’OM. Pour Jean-Michel Larqué, le traitement ultra positif que peut avoir l’attaquant n’est pas mérité, surtout en comparaison aux grands buteurs qu’a connu l’OM dans son histoire.

« Je leur reproche de ne pas connaître l’histoire de l’Olympique de Marseille, accuse Larqué en parlant des supporters qui adulent Sanchez. Je ne vais pas dire ici que Sanchez est une légende de l’OM, je ne vais pas dire non plus que c’était un joueur moyen. C’est un bon joueur, qui a passé un an et qui a tourné le dos à l’OM. Il a préféré le banc de touche de l’Inter Milan. D’ailleurs, il en sortait, il est arrivé à Marseille, il a eu la chance de jouer et de préférer à nouveau le banc de l’Inter à un poste d’avant-centre à l’OM… Ne serait-ce que pour ça, déjà, pour cette attitude… je trouve que le mot légende est très discutable. »

🗣️ Captain Larqué : « Ceux qui fantasment sur Alexis Sánchez, ils oublient que l’OM a eu d’autres avant-centres. Comparé à Josip Skoblar, Jean-Pierre Papin, Didier Drogba ou Mamadou Niang, il est au rez-de-chaussée » pic.twitter.com/txoyECQFNZ — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 26, 2024

« Je ne fantasmerai pas sur quelqu’un qui m’a tourné le dos alors qu’on lui proposait un contrat somme toute convenable, c’est le moins que l’on puisse dire. Tout est histoire de comparaison dans le football… Si je fantasme ou qu’il y en a qui fantasment sur Alexis Sanchez, ils oublient quand même que l’OM a eu d’autres avant-centre qu’Alexis Sanchez… Et quels autres avant-centres. Alors oui, il est meilleur que Mitroglou ou Valère Germain ou que Vitinha mais par rapport à Skoblar, à Papin, un Drogba, un Niang… Il est où? Il est au rez-de-chaussée ! Non, il est même à la cave ! Je veux bien qu’il ait rendu des services. Aubameyang au bout de 2 mois et demi où il avait les pieds à l’envers, il est en train de faire oublier Sanchez… Je ne pense pas qu’on puisse fantasmer sur les performances d’Alexis Sanchez. La manière dont il a tourné le dos au club, juste ça, ça ne mérite pas d’en faire une légende. »

Mercato OM : l’OM piste un autre international anglais

Après Mason Greenwood l’Olympique de Marseille s’intéresse à un autre international anglais qui évolue en Premier League. Avec l’arrivée de De Zerbi l’Olympique de Marseille et en pleine reconstruction. Pour performer en championnat L’Olympique de Marseille devra faire un mercato à la hauteur de ses ambitions.

D’après FootMercato L’Olympique de Marseille c’est renseigné pour Eddie Nketiah. Après Mason Greenwood, l’OM aimerait s’attacher les services de Nketiah. À l’heure actuelle le club phocéen étudie la faisabilité du transfert, de son côté le joueur mais pas fermer un nouveau challenge. Cette saison il a disputé 36 matches toutes compétitions confondues il a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives. Le joueur de 25 ans est sous contrat avec les Gunners jusqu’en 2027. D’après Foot Mercato les premiers contacts ont eu lieu entre l’OM et le joueur. Il serait intéressé par le club et par le projet proposé. Le profil du joueur colle parfaitement avec l‘ADN De Zerbi, technique capable de garder le ballon, vision de jeu au-dessus de la moyenne, de quoi ravir le coach de l’OM.

🚨EXCL: 🔴⚪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PL | 💣 Marseille explore la possibilité de signer Eddie Nketiah, l’attaquant d’Arsenal. 🗣Des premiers échanges positifs ont déjà avec le représentant du joueurhttps://t.co/EXO4fS48KA pic.twitter.com/zfhkyXkXvn — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 10, 2024

Pour l’instant rien n’est officiel mais les premiers contacts sont plutôt positifs entre les 2 parties. Reste à voir combien Arsenal en demandera pour son joueur, considéré comme un joker de luxe.

lire aussi: Mercato OM : confirmation, Longoria veut ce défenseur libre !