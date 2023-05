Mercato OM (Info FCM) : Le choix de Payet sur son avenir

Dans l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi, notre journaliste Mourad Aerts, a donné son sentiment sur l’avenir de« S’il avait un mauvais été d’esprits, ou des revendications, cela pourrait poser problème, mais il a un super état d’esprit, donc qu’est-ce que tu as à perdre en le conservant ? Tu as un joueur talisman qui est adoré du public et qui se tient bien et qui a encore envie de faire quelques belles choses. Son salaire est en baisse, donc tu n’a plus a y gagner qu’à y perdre. Après il faut qu’il s’attende à moins jouer. Cette saison il n’y a pas grand chose à lui reprocher. (…) Moi je souhaite que Tudor et Payet restent tous les deux à l’OM la saison prochaine et que l’on trouve une solution pour mieux utiliser Payet l’an prochain comme ça tout le monde sera gagnant, » a ainsi déclaré le journaliste de FCM dans l’émission a visionner ci-dessus.