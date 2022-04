Mercato OM: Longoria connaît le prix de cet espoir de Ligue 1 ?

Cet été devrait être très mouvementé du côté de Marseille. De nombreux joueurs devraient partir et Longoria devra trouver une nouvelle fois différentes alternatives pour remplacer les postes vacants. Luis Henrique et Bamba Dieng pourraient être sur le départ et un nouveau jeune attaquant serait sur les tablettes de l’OM.

Pablo Longoria sera de nouveau très sollicité lors du prochain marché des transferts. De nombreux joueurs pourraient faire leurs valises et quitter Marseille dès cet été. Ceci entraînerait donc la venue d’un bon nombre de joueurs dont certains paris sur l’avenir. Une des pépites du championnat de France serait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille et son prix serait connu.

Mohamed-Ali Cho pour environ 10M d’euros ?

Selon les informations de RMC, l’OM serait entré très sérieusement dans les négociations avec Angers pour attirer Mohamed-Ali Cho. Le SCO demanderait un peu plus de 10 millions d’euros pour laisser partir son jeune attaquant. Auteur de deux buts en 28 rencontres de Ligue 1, Cho fait partie, à 18 ans, des plus grands espoirs du championnat français. Après Konrad de la Fuente, Luis Henrique ou encore Bamba Dieng, ce serait un nouveau pari sur le futur fait par l’Olympique de Marseille.

Longoria mise sur les jeunes talents

Alors que l’Olympique de Marseille est actuellement interdit de recrutement pour le prochain mercato estival, c’est également la raison pour laquelle Pablo Longoria tente de trouver des alternatives crédibles. Cet hiver, l’OM est parvenu à recruter un des espoirs de Chelsea, Emran Soglo. Annoncé comme l’un des plus grands espoirs de la génération 2005, il pourrait prochainement rejoindre l’effectif professionnel.

En effet, d’après les informations révélées par le compte Twitter Droit Au But, le jeune espoir devrait signer son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille cet été. Reste donc à savoir comment ce dossier va évoluer d’ici les prochaines semaines.