Mercato OM: Longoria toujours intéressé par ce jeune latéral espagnol ?

A la recherche de joueurs à l’aise offensivement pour les postes de latéraux, Pablo Longoria semble avoir coché le nom d’un espoir espagnol pour venir concurrencer Sead Kolasinac et Luan Peres dans le couloir gauche.

Cette saison, l’Olympique de Marseille évolue très fréquemment dans une système à trois défenseurs axiaux dans lequel les latéraux se doivent d’être au niveau défensivement mais également offensivement dans ce rôle de piston. Si l’OM a remplacé Jordan Amavi, parti en prêt du côté de l’OGC Nice, par Sead Kolasinac, Jorge Sampaoli apprécierait d’avoir dans son effectif un latéral gauche offensif et décisif comme Pol Lirola avait pu l’être la saison dernière sur son flanc droit.

L’OM toujours sur la piste Sergio Gomez ?

Pablo Longoria aime aller chercher de jeunes joueurs qu’il considère comme étant à potentiels importants et le Président marseillais ne semble pas disposer à arrêter d’exercer cette politique sportive. En effet, selon les informations du journal Bild, l’Olympique de Marseille suivrait toujours de près la situation de Sergio Gomez, jeune espagnol âgé de seulement 21 ans. S’il joue au poste de latéral gauche, c’est grâce à son coach à Anderlecht, Vincent Kompany. En effet, avant d’atterrir dans l’effectif de l’ancien international belge, Gomez évoluait au poste d’ailier gauche ou droit.

Un coup de mou sur la deuxième partie de saison

S’il a réalisé une première partie de saison exceptionnelle dans se rôle de piston gauche en délivrant 13 passes décisives et en inscrivant 6 buts toutes compétions confondues, il semble avoir les jambes coupées depuis une erreur commise en plein match. En effet, depuis un certain match contre le Standard dans lequel Anderlecht dominait sérieusement, Gomez a réalisé une passe en retrait complètement manquée à son gardien de but et a offert le but de l’égalisation à l’équipe de Liège. Depuis ce match le 16 janvier dernier, Gomez n’a plus réalisé une seule passe décisive et n’a inscrit aucun but. Simple passage à vide, perte de confiance ou la tête à un départ, le joueur n’est plus au niveau auquel ses supporters ont pu le connaître depuis quelque mois.