OM – OL : Labrune confirme !

La belle soirée attendue à l’occasion d’OM vs OL n’a pas eu lieu à cause d’une poignée d’imbéciles. Le match devrait bien se jouer début décembre !

La décision de la commission des compétitions de la LFP est tombée le match entre l’OM et l’OL est reportée au mercredi 6 décembre sous réserve que la sécurité soit, cette fois-ci, assurée. Le président de la LFP, Vincent Labrune l’a confirmé dans des propos rapportés par l’Equipe.

Evaluer les champs de responsabilité dans les conditions d’accès au Stade Vélodrome

« La commission vient de décider de reprogrammer le match le 6 décembre. Mais surtout, elle déterminera ultérieurement le lieu de cette rencontre dans l’attente d’éléments complémentaires des autorités publiques garantissant les conditions de sûreté et de sécurité optimales pour l’ensemble de ses acteurs et du public. Pour ma part, j’ai demandé hier, en vertu de l’article 4 du règlement disciplinaire, à ce que la commission de discipline soit saisie à titre exceptionnel pour que le dossier puisse être traité dans sa globalité, et notamment afin d’évaluer les champs de responsabilité dans les conditions d’accès au Stade Vélodrome. (…) J’ai de mon côté assuré Fabio Grosso de mon soutien et de celui de la Ligue dans son ensemble, précise Labrune. Les actes dont il a été victime sont gravissimes et intolérables, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que leurs auteurs soient poursuivis et condamnés. C’est d’ailleurs pour cela que nous étions les premiers à déposer plainte, comme l’a souligné le procureur de la République lors de son point presse organisé lundi. Les actes dont (Fabio Grosso) a été victime sont gravissimes et intolérables, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que leurs auteurs soient poursuivis et condamnés. »

En effet, selon le journaliste Arthur Perrot, « Marseille-Lyon sera bien rejoué le 6 décembre prochain, décision prise ce matin par la commission des compétitions de la LFP. En revanche les modalités d’organisation de la rencontre sont mises en délibérées et définies ultérieurement. »

Après l’annulation du match entre l’OM et l’OL à la suite du caillassage du bus lyonnais qui a blessé Fabio Grosso au visage ainsi que son adjoint à l’œil, Pierre Ménès a déploré les conséquences que peuvent avoir ces incidents sur les droits TV. Le journaliste a également lancé un message à la Ligue via sa chaîne YouTube en demandant des sanctions fermes à l’égard des fauteurs de troubles.

Ces incidents font énormément de mal à la Ligue 1. Cela peut même inciter certains diffuseurs à se retirer

« Il faut que cela change. On ne peut pas rester dans l’état et dire que cela s’est passé en dehors du stade. C’est un problème d’agression et de droits communs. Il faut arrêter les fauteurs de troubles, a-t-il affirmé. Il faut taper beaucoup plus fort et que la Ligue s’empare de ça. La publicité pour les droits TV à l’étranger est catastrophique. Si tu veux gratter 250 millions et que ton match phare est annulé parce que l’entraîneur de l’équipe adverse s’est pris un pavé sur la tête et pisse le sang, je ne suis pas certain que cela aide. Ces incidents font énormément de mal à la Ligue 1. Cela peut même inciter certains diffuseurs à se retirer », a ajouté Ménès.