OM : Paixao n’a pas menti !

Igor Paixao va bien. Sorti dès la 30e minute face au PSG après un choc au niveau de la tête du péroné, l’ailier brésilien a déjà retrouvé l’entraînement collectif avec l’OM. Après son message rassurant publié sur Instagram, son retour sur le terrain confirme qu’il ne souffre visiblement pas d’une blessure importante.

Paixao présent avec le groupe

Touché dimanche lors du Classique perdu face au PSG (1-2), Igor Paixao avait quitté prématurément ses partenaires.

Selon L’Équipe, le Brésilien avait déjà participé mardi à une opposition face à la Pro 2, juste après avoir passé ses examens.

Ce mercredi, l’ailier s’est de nouveau entraîné avec les joueurs non convoqués en sélection, sans gêne apparente.

🔙 🎥 Retour en images sur la séance du jour 💪 #TrainingSession by @randstad_france https://t.co/QC3JEtnesG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 23, 2026

Une bonne nouvelle pour Genesio

Paixao avait déjà rassuré les supporters en début de semaine sur Instagram :

« De meilleurs jours arrivent ! Merci pour les messages affectueux, je vais bien. Je ne suis pas blessé ! »

Son retour rapide sur les terrains vient donc confirmer ce discours rassurant.

Dans une période où l’effectif marseillais reste diminué par plusieurs pépins physiques, cette nouvelle est bienvenue pour Bruno Genesio, qui pourra normalement compter sur son ailier pour la reprise.

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