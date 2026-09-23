OM : Paixao ok ! Deux retours attendus et une incertitude !

La trêve internationale arrive au bon moment pour un OM diminué physiquement. Bruno Genesio espère récupérer Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi dans les prochaines semaines, tandis qu’Igor Paixao a lui-même rassuré sur son état. En revanche, l’incertitude demeure autour d’Amine Harit, qui doit passer une IRM après sa sortie face au PSG.

Kondogbia et Nnadi espérés pendant la trêve

Selon RMC Sport, l’OM espère profiter de cette coupure pour récupérer Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi, deux absences particulièrement pénalisantes dans l’entrejeu.

Kondogbia poursuit son retour après une blessure musculaire. Bruno Genesio s’était jusque-là montré très prudent sur son calendrier, même si une reprise au début du mois d’octobre est espérée. Nnadi, touché au genou, suit de son côté un protocole destiné à éviter une opération et accélérer son retour.

Leur disponibilité offrirait enfin davantage de solutions dans un secteur où Pierre-Emile Højbjerg, Himad Abdelli et Angel Gomes ont énormément enchaîné.

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Paixao rassure : « Je ne suis pas blessé »

Autre dossier surveillé, celui d’Igor Paixao. Sorti dès la 30e minute du Classique face au PSG après une mauvaise réception, le Brésilien a rapidement rassuré les supporters sur Instagram :

« De meilleurs jours arrivent ! Merci pour les messages affectueux, je vais bien. Je ne suis pas blessé ! »

Une excellente nouvelle pour Genesio, alors que l’OM pouvait craindre une nouvelle absence longue durée.

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Harit doit passer une IRM

La situation est en revanche plus incertaine pour Amine Harit.

Après le match face au PSG, Bruno Genesio avait d’abord évoqué de simples crampes. Mais les nouvelles du lendemain se sont révélées moins rassurantes : le milieu offensif serait touché musculairement et doit passer une IRM pour déterminer la nature exacte du problème.

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Cette trêve doit donc permettre à l’OM de vider au maximum son infirmerie. Le retour de Kondogbia et Nnadi, associé à une absence finalement évitée pour Paixao, offrirait un vrai bol d’air à Genesio. Reste désormais à connaître le verdict pour Harit.