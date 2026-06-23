OM : “pas normal qu’une équipe comme Lens ait autant de points d’avance sur toi !”

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Après une saison décevante terminée hors des places qualificatives pour la Ligue des Champions, l’OM attend le verdict de la DNCG après celui rendu par l’UEFA. L’Olympique de Marseille a vécu une année sportive émaillée par de nombreuses crises en interne. Ancien joueur olympien, Mathieu Valbuena a livré son analyse sur la saison marseillaise dans un entretien accordé à Foot Marseille.

L’année olympienne fut difficile entre les déceptions sportives et les crises internes, l’OM a fait parler cette saison. L’été arrive et le club marseillais doit encore attendre le verdict de la DNCG pour pouvoir complètement se projeter sur la saison prochaine.

Une irrégularité qui a coûté cher

Un exercice 2026-27 qui est pour l’instant dans le flou alors que de nombreux joueurs pourraient s’en aller et qu’une page se tourne avec l’arrivée du nouveau président Stéphane Richard le 2 juillet.

Invité à dresser le bilan de la saison de l’OM lors d’un entretien accordé à Foot Marseille, Mathieu Valbuena n’a pas caché sa déception. L’ancien international français (52 sélections, 8 buts) appuie notamment sur le manque de constance tant sur le plan collectif qu’individuel. “Marseille est très irrégulier cette année, si je dois faire une image globale, beaucoup d’irrégularités dans ses contenus de matchs et dans ses performances individuelles”, a-t-il résumé. Un constat qui explique notamment les difficultés du club à s’installer durablement parmi les équipes les plus performantes selon Valbuena.

Valbuena pointe les difficultés de l’OM face aux blocs bas

L’ancien attaquant de l’OM pointe aussi les difficultés rencontrées par l’OM face aux blocs bas. “L’OM a beaucoup plus de mal quand une équipe est basse.” Valbuena prend notamment en exemple les matchs face à Angers (2-2) et face à Nantes (0-2 ; 0-3).

“Ils t’attendent bas, ils ont du mal à faire du jeu et à trouver des solutions dans les petits périmètres. Si tu regardes tous les points perdus, c’est contre des petites équipes.” Des défaites au goût amer qui ont d’ailleurs pollué la saison olympienne.

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“Ce n’est pas normal qu’une équipe comme Lens ait autant de points d’avance”

Après sa saison ratée, Mathieu Valbuena estime que l’OM doit afficher ses ambitions au vu des moyens engagés. L’ancien olympien juge notamment surprenant l’écart observé avec certains concurrents et notamment le RC Lens. “Quand tu es l’OM, ce n’est pas normal qu’une équipe comme Lens ait autant de points d’avance sur toi ! Aujourd’hui, tu as beaucoup plus dépensé. Tu as une masse salariale qui est beaucoup plus importante !” Et donc des résultats bien en-deçà des attentes.

Des constats évoqués par Mathieu Valbuena qui résument bien les difficultés de l’OM tout au long de la saison alors que la nouvelle direction devrait réaliser une cure d’austérité à cause des difficultés financières de l’OM. L’avenir est encore flou du côté de Marseille mais il pourrait s’éclairer dès demain avec l’audition devant la DNCG.

Clarence Maillefaud