OM : Quel onze face à Monaco ?

Ce samedi à 21h10, l’Olympique de Marseille va affronter l’AS Monaco au Stade Vélodrome dans le cadre de la 20e journée de L1. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après une belle série de victoires en Ligue 1 et Coupe de France, l’OM va affronter l’AS Monaco au Stade Vélodrome. Igor Tudor n’est pas encore sûr de pouvoir compter sur Lopez, Clauss et Kaboré, tous les trois blessés. Eric Bailly est encore suspendu, Amine Harit ne devrait pas rejouer cette saison (genou).

Le même onze que face à Rennes ?

Ruben Blanco pourrait être aligné au poste de gardien de but car Lopez reste incertain. En défense, Nuno Tavares devrait être titularisé côté gauche, Ünder évoluerait donc en tant que piston droit. Mbemba, Balerdi (ou Kolasinac) et Gigot seront logiquement alignés en défense centrale comme à leur habitude.

Au milieu de terrain, le duo Veretout-Rongier sera certainement aligné avec Mattéo Guendouzi un peu plus haut. L’international français devrait être accompagné de Ruslan Malinovskyi et d’Alexis Sanchez à la pointe de l’attaque.

L’occasion de tester Sanchez en soutien de Dieng ?

Lopez (ou Blanco)

Mbemba Gigot Balerdi (ou Kolasinac)

Ünder Rongier Veretout Tavares

Malinovskyi Guendouzi

Sanchez

Pau Lopez ? Rien de bien méchant

« C’était un match étranger, dans un stade à moitié vide et avec la blessure d’Amine Harit. On a grandi depuis ce match et on va affronter un adversaire qui a le même niveau que nous. Plus les joueurs sont convaincus par ce qu’on fait, mieux c’est pour l’entraîneur. Ce sont des questions que j’ai déjà entendues. Les dynamiques, c’est comme ça, il suffit qu’on perde un ou deux matchs pour que ça change. Clauss ? On va décider demain. Il est possible qu’il soit convoqué. Pau Lopez ? Rien de bien méchant, on va évaluer la situation demain. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (26/01/2023)