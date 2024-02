OM: Quel onze face au Shakhtar ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille se déplace au Volksparkstadion à Hambourg pour y affronter le Shakhtar en barrage aller de Ligue Europa. Quel onze va proposer Gennaro Gattuso pour cette rencontre ?

Blessé face au LOSC, Valentin Rongier est toujours absent. L’OM va donc devoir se passer de son capitaine mais aussi de Onana, Gueye et Garcia non inscrits sur la liste européenne. Veretout est trop court pour faire son retour lors de ce match, par contre, Kondogbia sera disponible. Mbemba qui doit rentrer de la CAN aujourd’hui n’est pas certain d’être dans le groupe. Sarr est suspendu pour cette rencontre…

Pau Lopez sera titulaire dans les buts devant une défense qui devrait être composée de Clauss, Gigot, Balerdi et Merlin. Veretout est annoncé forfait, par contre Kondogbia devrait faire son retour dans le onze en 6 avec Harrit et Ounahi devant lui. Moumbagna pourrait être aligné dans l’axe de l’attaque, Aubameyang pourrait faire son retour côté gauche, Sarr étant suspendu, Ndiaye pourrait retrouver le couloir droit.

A lire : OM : C’est confirmé pour Kondogbia et Veretout !

4-3-3 avec Ndiaye titulaire ?

Lopez

Clauss Gigot Balerdi Merlin

Kondogbia

Ounahi Harit

Ndiaye Moumbagna Aubameyang

A LIRE AUSSI: Mercato – Il n’a pas signé à l’OM et l’explique : « Il fallait faire des choix et on n’est pas tombé d’accord non plus… »

Pour Daniel Riolo, le club marseillais traverse l’une des pires crises de ces dernières années.

Un Marseille en crise des pires années

A LIRE AUSSI : OM : Gattuso pas satisfait du mercato hivernal ?

« On parle d’état d’esprit mais le problème est de tout ramener à l’état d’esprit. Parce que si l’état d’esprit c’est ce qu’a fait Gigot, c’est à dire prendre un rouge sur un excès d’engagement en faisant un plaquage de Rugby… Le football ne peut pas se résumer à ça, mais à l’OM on entend parler que de cela. La détermination, l’envie, tout ce que vous voulez, ce n’est pas cela qu’il manque à Marseille depuis le début de la saison. Ce n »est pas ce qui fait rater une occasion de Vitinha à la dernière minute contre Monaco, c’est qu’il y a un déficit technique terrible, une équipe pas organisée, pas ordonnée. Il manque des joueurs importants comme Rongier. Maintenant il y a un véritable manque de confiance. L’équipe veut éviter la mauvaise saison et au lieu de se dire ‘il y a peut-être un truc à faire’ ils sont dans ‘on doit éviter la catastrophe (…) On est face à un Marseille qui ressemble au Marseille en crise des pires années où tu avais l’impression que n’importe qui pouvait faire un résultat au Vélodrome », a ainsi déclaré Daniel Riolo dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport.