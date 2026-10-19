OM : les revenus explosent sous McCourt ! Un argument de plus pour une vente ?

Dix ans après l’arrivée de Frank McCourt, l’OM affiche une progression spectaculaire de ses revenus. La billetterie et le sponsoring ont fortement augmenté depuis 2016. Le retour annoncé d’Adidas pourrait encore renforcer les recettes commerciales du club. Ces signaux alimentent les spéculations autour de la valeur de l’OM, mais aucune vente n’est annoncée.

Les revenus de l’OM ont progressé de 70 % en dix ans

Selon RMC Sport, les revenus globaux de l’OM sont passés de 110,8 millions d’euros lors de la saison 2015-2016 à 188,7 millions en 2024-2025, soit une hausse de 70 %. Lorsque Frank McCourt a racheté le club à Margarita Louis-Dreyfus en octobre 2016, le montant annoncé était de 45 millions d’euros, auxquels s’ajoutaient certaines dettes à solder.

Le sponsoring et la billetterie tirent la croissance

La billetterie a presque doublé sur la période, passant de 15,8 à 30,3 millions d’euros. Les revenus liés au sponsoring ont progressé de 250 %, pour atteindre 71,7 millions d’euros en 2025, contre 28,9 millions au moment du rachat. Ces chiffres illustrent le potentiel commercial de l’OM, porté notamment par la ferveur de ses supporters et l’attractivité du Vélodrome.

Adidas prépare son retour comme équipementier

Autre élément susceptible d’augmenter les recettes du club : le retour annoncé d’Adidas. La marque allemande doit remplacer Puma à l’issue de son contrat, avec un partenariat présenté comme nettement plus rémunérateur. Le montant pourrait être presque deux fois supérieur à celui de l’accord actuel, même si les détails financiers définitifs n’ont pas encore été officialisés.

Le club a également développé sa présence numérique, renforcé son centre de formation et consolidé plusieurs activités autour de l’équipe professionnelle. Sa section féminine et sa fondation élargissent aussi son empreinte. Ces éléments peuvent renforcer l’attractivité de l’OM auprès d’investisseurs, mais ne prouvent pas une volonté de vendre. Début septembre, le président Stéphane Richard avait rappelé que le club n’était pas à vendre, tout en indiquant que Frank McCourt était ouvert à l’arrivée de partenaires au capital. À ce jour, aucune cession n’est annoncée.