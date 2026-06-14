Les 3 infos mercato OM de la semaine

Voici les 3 infos qu’il ne fallait pas rater cette semaine concernant le mercato de l’Olympique de Marseille :

1 – ça bouge pour Hojbjerg !

L’avenir de Pierre-Emile Hojbjerg pourrait s’écrire loin de Marseille cet été. Selon les informations du média turc Efsane Fotospor, Besiktas aurait pris contact avec l’entourage du milieu de terrain danois afin d’étudier la faisabilité d’un transfert lors du mercato estival. Abonne toi à notre chaine youtube ! Le club stambouliote serait même prêt à formuler une offre estimée à 10 millions d’euros pour convaincre l’Olympique de Marseille de laisser partir son international danois. Pour l’heure, aucune discussion officielle entre les deux clubs n’a été confirmée, mais cette piste intervient dans un contexte particulier pour le club phocéen. A lire aussi : Mercato OM : Iliman Ndiaye brise le silence sur son échec à Marseille et fait une confidence qui va faire réagir Depuis le départ de Pablo Longoria et Medhi Benatia, la nouvelle direction marseillaise a hérité d’une situation financière délicate. L’OM est notamment sous la surveillance de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier et doit également préparer son passage devant les instances de contrôle françaises. Plusieurs sources évoquent ainsi la nécessité pour le club de réaliser plus de 100 millions d’euros de ventes au cours de l’été afin de rééquilibrer ses comptes et financer son futur projet sportif. Dans ce contexte, chaque dossier de départ est observé avec attention. Arrivé à Marseille comme l’un des cadres de l’effectif, Hojbjerg dispose d’une belle cote sur le marché européen. Reste désormais à savoir si l’OM jugera suffisante une offre de 10 millions d’euros pour envisager un départ de l’un de ses joueurs les plus expérimentés.

2 – Longoria cible Medina !

Arrivé l’été dernier à l’OM, Facundo Medina a réalisé une première saison moyenne. Le volcanique argentin n’a pas su apporter la stabilité nécessaire en défense mais son avenir devrait être olympien. A moins que Pablo Longoria vienne jouer les trouble-fête à son ancien club.

Actuellement concentré sur la Coupe du Monde avec l’Argentine, Facundo Medina espère se relancer et acquérir de l’expérience aux côtés de Lionel Messi et sa bande à l’occasion du Mondial. Après une saison émaillée de nombreux tumultes en interne comme sur le terrain, le défenseur argentin va retrouver un peu de calme avec la sélection entraînée par Lionel Scaloni.

Concentré sur cette échéance mondiale, le défenseur argentin voit un club s’intéresser à lui. Une équipe où il pourrait retrouver un dirigeant bien connu du côté de Marseille : Pablo Longoria. Intronisé directeur sportif de River Plate, fin avril, l’ancien président de l’OM a vite rebondi en Argentine où il s’adonne à sa passion pour les transferts.

Longoria s’est déjà lourdement activé sur le marché est a réussi à signer le défenseur central champion du monde en 2022 Nicolas Otamendi. River Plate est aussi sur le point de finaliser l’arrivée de Mauro Arambarri en provenance de Getafe. Dans un mercato où le club argentin a annoncé cibler des joueurs de renom, River Plate s’est concentrée sur des joueurs évoluant en Europe.

La Coupe du Monde pour valoriser le joueur

C’est ici que la piste Facundo Medina intervient. Selon le média Tycsport, River Plate pisterait le défenseur de l’Olympique de Marseille. Selon le média argentin, des discussions auraient été entamées entre le joueur et le club sans qu’aucun progrès n’ait été réalisé. Le dialogue resterait ouvert et sa Coupe du Monde pourrait s’avérer décisive.

Arrivé à Marseille pour 18 millions d’euros, Medina va découvrir la Coupe du Monde avec l’Argentine. Une compétition qui pourrait permettre d’augmenter sa visibilité sur le marché et pourquoi pas augmenter sa valeur. Une perspective qui pourrait plaire à l’OM sur le plan financier. En effet, le club phocéen doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici la fin juin. Et hormis Greenwood, les rumeurs de transfert dans le sens des départs sont très faibles.

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L’argument affectif pour convaincre Medina ?

L’affect pourrait parler en cas d’offre quand on sait que Medina a été formé à River et promu en équipe première en 2016. Mais il n’a joué qu’un seul match amical avec le club argentin avant de rejoindre Talleres puis l’Europe et le RC Lens.

Mais selon Tycsport, l’OM n’aurait aucune intention de se séparer de Medina. D’autant qu’après sa blessure à une cheville en début de saison, il s’est imposé comme titulaire. Mais River Plate resterait à l’affût même si le site argentin affirme que cela reste peu probable pour l’instant.

3 – l’OM coincé pour Greenwood ?

A quelques jours de son audition devant la DNCG, l’Olympique de Marseille cherche à rapidement vendre. L’OM mise donc en grande partie sur le départ de sa plus belle valeur marchande : Mason Greenwood. Un accord de principe entre le joueur et la Roma aurait été trouvé mais le dossier patine et Marseille mise beaucoup sur ce club qui pourrait soulager, en partie, les finances du club.

La direction de l’OM doit être sous tension. Alors que le club marseillais attend depuis plus d’une semaine le verdict de l’UEFA concernant ses manquements financiers, l’Olympique de Marseille doit vite vendre avant de rencontrer la DNCG en fin de mois.

L’OM dans l’attente du verdict de l’UEFA

Pour rappel, le premier verdict de l’UEFA pourrait amener l’OM à être exclu de la Ligue Europa, une sanction qui pourrait freiner l’arrivée de Bruno Genesio visé par le club. Même si ce premier rendez-vous inquiète, l’audition devant la DNCG sera tout aussi importante. En effet, le gendarme financier du football français pourrait prononcer un encadrement de la masse salariale de l’Olympique de Marseille.

Pour limiter les risques, la direction s’active pour récupérer cinquante à soixante millions d’euros de vente d’ici à la fin juin. Pour cela, l’Olympique de Marseille s’appuie sur Mason Greenwood. La plus belle valeur marchande du club marseillais pourrait rapporter déjà une partie du total attendu par la DNCG.

Le prix de Greenwood évalué à 55 millions d’euros par l’OM ?

Sous contrat jusqu’en 2029, Greenwood devrait quitter le sud de la France et rejoindre la capitale italienne et la Roma. L’OM attend entre 50 et 55 millions d’euros en comptant les bonus même si, pour l’heure, le club italien ne devrait pas formuler une offre aussi élevée.

Marseille espère tirer le maximum de cette vente dont 40% du prix final reviendra à Manchester United. Cependant, la Roma doit encore officialiser l’arrivée de son nouveau directeur sportif Tony D’Amico pour effectuer la première offre. La Louve doit aussi vendre avant de pouvoir acheter pour répondre aux exigences de l’UEFA.

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Un dossier qui avance lentement

Du côté du joueur, un accord de principe aurait déjà été trouvé entre le joueur, son père et agent et la Roma qui en fait sa priorité sur le marché. Les discussions avec l’OM devraient bientôt débuter mais les négociations pourraient prendre du temps au vue des exigences phocéennes.

Mais l’OM mise beaucoup sur un accord rapide avec la Louve car selon les informations de l’Equipe, Mason Greenwood n’aurait pas beaucoup d’autres prétendants hormis le club italien. Une situation qui s’explique par son passé nébuleux qui freine beaucoup de clubs.

La direction olympienne espère boucler au plus vite ce dossier alors que la Roma est dans une situation similaire à l’OM face aux instances européennes. Une patience qui pourrait avoir ses limites du côté marseillais même si, pour l’heure, le club marseillais mise et ne peut miser que sur la Roma pour les aider dans leur quête face à la DNCG.