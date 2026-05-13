OM : tensions entre Beye et Benatia, déjà deux offres pour le mercato, dernières infos autour de Lorenzi… les 3 infos du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 13 mai dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato du club phocéen.

1 – ça se tend entre Habib Beye et Medhi Benatia !

Le climat continue de se dégrader à l’OM. Alors que le club traverse une fin de saison extrêmement tendue, de nouvelles fissures seraient apparues au sommet du secteur sportif marseillais. Selon les informations de La Provence, la relation entre Habib Beye et Medhi Benatia serait désormais particulièrement tendue.

D’après le quotidien régional, Benatia serait très déçu du rendement de son entraîneur et regretterait aujourd’hui son choix après des dernières semaines catastrophiques sur le plan sportif. Arrivé avec l’ambition de relancer l’équipe dans le sprint final, Beye n’a pas réussi à enrayer la chute marseillaise, avec une série de contre-performances qui a plongé l’OM hors des places européennes.

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Toujours selon La Provence, Habib Beye supporterait de moins en moins l’interventionnisme de Benatia au quotidien. Le technicien marseillais reprocherait notamment au dirigeant olympien de vouloir garder un contrôle permanent sur tous les aspects sportifs du club, y compris sur les choix tactiques, les schémas de jeu et même les compositions d’équipe.

Une situation qui illustrerait le profond malaise interne qui secoue actuellement Marseille, dans un contexte déjà marqué par les polémiques autour des joueurs, la mise au vert forcée à la Commanderie et les multiples tensions dans le vestiaire.

Alors que le départ de Medhi Benatia à la fin de saison semble désormais acté et que l’arrivée de Grégory Lorenzi se précise pour restructurer le secteur sportif, ces révélations confirment un peu plus la rupture progressive qui s’est installée au sein du club phocéen ces dernières semaines.

2 – Mercato OM : Déjà des offres pour ces deux recrues (satisfaisantes) ?

À l’aube d’un nouveau cycle sportif, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato estival particulièrement sensible. Selon les informations de L’Équipe, le futur directeur sportif Grégory Lorenzi devra composer avec des moyens financiers plus limités que ceux accordés à Mehdi Benatia, tout en gérant plusieurs dossiers brûlants.

Le chantier s’annonce considérable pour la future direction sportive de l’OM. Alors que le club marseillais doit rééquilibrer ses finances et remodeler son effectif, plusieurs ventes importantes sont déjà envisagées. Toujours selon L’Équipe, des offres auraient déjà été transmises pour Quinten Timber et Igor Paixao, deux recrues issues de Feyenoord et considérées comme des actifs majeurs du club.

Timber et Paixao déjà sollicités

Arrivé il y a seulement quatre mois en provenance de Rotterdam, Quinten Timber est sous contrat jusqu’en 2030 avec l’Olympique de Marseille. Son profil et sa cote sur le marché européen attirent déjà plusieurs clubs. Même constat pour Igor Paixao, recruté durant l’été 2025 et engagé jusqu’en 2030. L’ailier brésilien fait partie des joueurs à forte valeur marchande susceptibles de générer une importante rentrée financière.

Dans ce contexte, d’autres cadres comme Mason Greenwood ou Leonardo Balerdi apparaissent également comme des joueurs très exposés lors du prochain mercato OM. Le club devra arbitrer entre compétitivité sportive et impératifs économiques.

Une gestion complexe des retours de prêt

Le futur travail de Grégory Lorenzi ne se limitera pas aux ventes. Plusieurs joueurs prêtés doivent revenir à Marseille dans les prochaines semaines : Bamo Meïté, Derek Cornelius, Gomes, Faris Moumbagna ou encore Neal Maupay figurent parmi les dossiers à traiter rapidement.

Selon les informations relayées, certaines prolongations seraient restées en suspens ces derniers mois, tandis que plusieurs joueurs auraient demandé des explications à leur direction avant même la fin de saison. Ce climat d’incertitude renforce l’idée d’un été potentiellement agité sur la Canebière. « Il repartira de zéro, c’est le flou total, souffle un proche du groupe. Et a-t-il l’aura internationale et le réseau nécessaire ? »

Réputé pour sa capacité à réaliser des opérations à moindre coût et pour son efficacité dans les dernières phases des mercatos, Grégory Lorenzi devra rapidement imposer sa méthode dans un environnement sous pression. À Marseille, ce premier mercato pourrait déjà conditionner une partie de la saison prochaine de l’OM.

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3- l’austérité se prépare à Marseille, Grégory Lorenzi attendu dans un contexte financier sous tension…

Avant la dernière journée de Ligue 1 face à Rennes, l’Olympique de Marseille joue encore son avenir européen. Derrière l’enjeu sportif, le club marseillais prépare déjà un été sous fortes contraintes économiques, marqué par l’arrivée attendue de Grégory Lorenzi à la direction sportive et une réduction des moyens alloués au mercato.

L’actualité de l’OM ne se limite plus au terrain. Selon les informations de L’Équipe, le futur organigramme emmené par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi devra composer avec une réalité financière plus stricte que ces dernières saisons. Un changement important alors que le club reste sous surveillance de l’UEFA et de la DNCG.

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Une qualification européenne décisive pour les finances de l’OM

Avant la réception de Rennes dimanche, l’Olympique de Marseille peut encore terminer en Ligue Europa, en Ligue Conférence, voire sortir totalement des places européennes. Un scénario catastrophe existe encore : une septième place combinée à une victoire de Nice en finale de la Coupe de France contre Lens le 22 mai priverait l’OM de toute compétition continentale la saison prochaine.

L’enjeu est considérable sur le plan financier. Cette saison, la participation à la Ligue des champions aurait rapporté environ 50 millions d’euros au club, hors revenus de billetterie. Une somme essentielle pour limiter les pertes d’un exercice qui devrait malgré tout rester déficitaire, après le record enregistré en 2024-2025 sous l’ère Frank McCourt.

Le modèle économique marseillais repose largement sur les revenus européens. Sans qualification pour la C1, la marge de manœuvre de l’OM sur le marché des transferts serait fortement réduite dès cet été.

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Grégory Lorenzi attendu avec un budget plus limité

Dans ce contexte, l’arrivée de Grégory Lorenzi s’annonce particulièrement stratégique. Toujours selon L’Équipe, l’ancien dirigeant de Brest devra travailler avec des moyens nettement inférieurs à ceux dont disposait récemment Mehdi Benatia.

Le contraste est important : à Brest, Lorenzi aurait dépensé environ 54 millions d’euros en dix ans, soit l’équivalent de près de la moitié des investissements réalisés par l’OM sur la seule saison actuelle. La future direction sportive devra donc privilégier des profils à forte valeur de revente, des opportunités de marché et une gestion salariale plus stricte.

Sous pression financière et sportive, l’Olympique de Marseille entre ainsi dans une phase de transition majeure. La fin de saison contre Rennes pourrait peser bien au-delà du simple classement de Ligue 1.