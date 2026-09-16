OM : Trossard forfait, c’est confirmé pour Cornelius et Emerson vers un départ… Les 3 infos du 16 septembre

À la veille de l’entrée en lice de l’OM en Ligue Europa face à Besiktas, l’actualité marseillaise est chargée. Leonardo Trossard est forfait côté turc, Derek Cornelius a été convoqué avec le Canada et l’avenir d’Emerson Palmieri fait déjà parler. Voici les trois infos OM du jour.

1. Besiktas – OM : Trossard forfait

Bonne nouvelle pour Marseille avant le déplacement à Istanbul. Présent en Turquie, le journaliste d’Ici Provence Bruno Blanzat a assisté à l’entraînement de Besiktas et confirmé le forfait de Leonardo Trossard.

En revanche, Dusan Vlahovic, Orkun Kökçü et l’ancien Marseillais Amir Murillo étaient bien présents. Plus de 40 000 supporters sont attendus pour cette première journée de Ligue Europa.

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2. Cornelius convoqué avec le Canada

Derek Cornelius retrouvera sa sélection lors de la prochaine trêve internationale. Le défenseur de l’OM figure dans le groupe de 26 joueurs convoqués par Jesse Marsch.

Le Canada affrontera successivement le Chili le 26 septembre, le Pérou le 3 octobre puis les États-Unis le 6 octobre.

Une nouvelle fenêtre internationale à surveiller pour l’OM, dont l’effectif reste limité.

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3. Mercato OM : Emerson aurait choisi de rentrer au Brésil

L’avenir d’Emerson Palmieri pourrait déjà se préciser. Selon TuttoJuve, le latéral gauche privilégierait un retour au Brésil et Santos serait aujourd’hui sa destination favorite, malgré un intérêt de la Juventus.

Emerson dispose d’un contrat avec l’OM jusqu’en 2027, assorti d’une option pour une saison supplémentaire. Aucun départ n’est donc officiellement acté et aucune information ne permet à ce stade d’affirmer que Marseille renoncera à cette option.

La tendance venue d’Italie indique néanmoins que le joueur de 32 ans souhaiterait retrouver le Brésil pour la suite de sa carrière.

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