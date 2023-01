OM : Tudor a parlé à Dieng dans le vestiaire !

Ce vendredi soir l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 1-0 face au Stade Rennais. Igor Tudor n’a pas apprécié l’entrée de Bamba Dieng et l’a fait savoir en conférence de presse.

L’OM s’est qualifié pour les 8e de finale face au Stade Rennais ce vendredi soir ! Au cours de cette rencontre, Igor Tudor a fait entrer Bamba Dieng à la place d’Alexis Sanchez. Le Sénégalais n’a pas vraiment réussi à convaincre son coach sur ses quelques prises de balle. L’entraîneur croate en a parlé en conférence de presse juste après le match.

« Non je n’ai pas aimé comment Bamba a joué. Et je lui ai dit dans le vestiaire. C’est un très bon joueur mais je n’ai pas aimé sa prestation » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (20/01/23)

Tudor : « Non je n’ai pas aimé comment Bamba a joué. Et je lui ai dit dans le vestiaire. » #OMSRFC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 20, 2023

Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng — G.Biraud

D’après Gaël Biraud, responsable des Sports de La Marseillaise, il ne faut pas laisser partir l’international sénégalais s’il n’y a pas de recrutement à ce poste d’attaquant de pointe.

« Je pense que c’est un joueur qui a le jeu pour pour l’Angleterre. Maintenant, quand tu le vois sur les derniers matchs, il a encore beaucoup de déchet dans son jeu. Je pense que Tudor l’a reconnu. D’ailleurs, il a autant de talent que de déchet, donc c’est très très frustrant. On voit que quand il rentre, l’OM se crée beaucoup plus d’occasions dans la profondeur. Manque de temps de jeu pour progresser? Exactement. C’est pour ça que, en tout cas, s’il part, je pense que l’OM se prive de quelque chose parce que c’est quand même un joueur qui est différent d’Alexis Sanchez. Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng. Et puis, en effet, il peut encore progresser. S’il part, il faudra vraiment recruter. Moi, je pense que l’OM n’a pas forcément besoin de recruter. On est sur une potentielle recrue offensive. Moi, je trouve que l’effectif pourrait tourner comme ça sur une demi saison. Il reste quasiment un match par semaine jusqu’en février. Si Dieng part, en revanche, là, on a plus de deuxième attaquant derrière. Et puis surtout, je pense que c’est le profil qui est intéressant, complémentaire avec Sanchez. » Gaël Biraud – Source : Football Club de Marseille (19/01/23)

Retrouvez le replay de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi 19 janvier 2023 présentée par Nicolas Filhol, réalisée par Rayane Benmokrane, avec deux invités : BK, ancien éducateur à l’OM et Gaël Biraud, journaliste pour La Marseillaise.

Au programme de cette émission :

Petit débat : Mercato, départs(s) à prévoir ?

Avant match : OM vs Rennes

Petit Débat : Jeu risqué basé sur la confiance / physique

La FAQ en fin d’émission.

Bon visionnage !