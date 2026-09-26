OM : Un historique du club très inquiet, « Le bateau coule, il faut sauver notre place en Ligue 1 »

Ancien membre historique du staff médical de l’OM, Alain Soultanian a livré un constat très préoccupant sur la situation actuelle du club. Sur BFM Marseille, il estime que la priorité absolue doit désormais être de sécuriser le maintien en Ligue 1 et demande à Frank McCourt de placer Bruno Genesio dans de meilleures conditions.

« Tout va bien, le bateau coule »

Le début de saison très compliqué de l’OM inquiète jusque dans les rangs des anciens du club. Alain Soultanian ne cache pas son pessimisme et estime que Marseille doit désormais revoir ses ambitions à court terme.

« Tout va bien, le bateau coule. Parler, mais pour dire quoi ? Je ne comprends pas McCourt, je ne suis pas dans les comptes. Je pense qu’il faudrait calmer les ardeurs, et sauver notre place en Ligue 1. C’est le plus important, plus important que la Coupe d’Europe. Il faut que le club reste en Ligue 1. »

Une sortie forte dans un contexte où Bruno Genesio a lui-même reconnu la gravité de la situation, tout en écartant récemment l’idée d’une démission. L’entraîneur de l’OM a d’ailleurs répondu aux rumeurs sur son avenir.

Mettre Genesio « dans les meilleures dispositions »

Pour Soultanian, la réponse doit également venir de la direction. L’ancien du club estime que Frank McCourt doit donner davantage de moyens à Bruno Genesio, alors que le technicien marseillais a déjà publiquement évoqué la nécessité d’échanger avec ses dirigeants.

« S’il doit faire quelque chose, c’est pour mettre l’entraîneur dans les meilleures dispositions. L’entraîneur, qui réclame de l’aide. »

La question de l’avenir de Genesio commence d’ailleurs à prendre de l’ampleur alors que la situation sportive reste fragile. Certaines interrogations existent déjà en interne autour de sa situation à moyen terme.

Le mercato d’hiver déjà dans les têtes

Alain Soultanian s’interroge enfin sur les possibilités de renforcer l’équipe en janvier. L’OM doit encore réduire sa masse salariale et pourrait être obligé de vendre avant de pouvoir recruter, ce qui limite fortement ses marges de manœuvre.

« Que va-t-il se passer au mercato d’hiver ? On va peut-être acheter des joueurs, uniquement si on vend. Le joueur qui va pouvoir être recruté va-t-il être à la hauteur de la situation ? Il faut faire des très bons coups. »

Dans ce contexte, les débats autour de Frank McCourt et de la stratégie du club restent également très présents. Plusieurs pistes au Moyen-Orient ont été évoquées autour d’une éventuelle vente de l’OM, sans qu’un processus concret ait été annoncé à ce stade.

Le message de Soultanian est donc limpide : avant de penser à l’Europe ou à de grandes ambitions, l’OM doit retrouver de la stabilité sportive et donner à Genesio davantage de solutions.