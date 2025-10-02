OM : Un mois de septembre presque parfait, les détails !

Des victoires, du jeu et un effectif qui tourne à plein régime, l’OM s’est offert un mois de septembre de haute volée avec 3 victoires en 4 matches.

L’OM de Roberto De Zerbi a trouvé son rythme. Avec quatre victoires pour une seule défaite au cours d’un mois de septembre chargé, les Marseillais confirment leur montée en puissance. Entre matchs de gala, prestations solides en Ligue 1 et démonstration en Ligue des Champions, le club phocéen s’est offert une rentrée réussie après un mois d’août décevant.

Un calendrier corsé, une réponse claire

OM 4-0 Lorient (12/09, Ligue 1)

Démarrage canon pour les Olympiens, qui n’ont laissé aucune chance à des Merlus dépassés et réduits à 10 au bout de 10 minutes de jeu. Un trident offensif dynamique, une défense sereine, un match référence pour lancer le mois.

Composition :

De Lange – Medina, Pavard, Aguerd, Murillo – Gomes, Kondogbia (c), Nadir – Greenwood, Gouiri, Weah.

Real Madrid 2-1 OM (16/09, Ligue des Champions)

Un voyage frustrant au Bernabéu. Marseille avait pourtant ouvert le score par Timothy Weah, avant de céder sur deux penalties transformés par Mbappé. Le contenu reste prometteur, face à l’un des favoris de la compétition.

Composition :

Rulli – Pavard, Médina, Balerdi (c), Emerson – O’Riley, Højbjerg, Kondogbia – Greenwood, Aubameyang, Weah.

OM 1-0 PSG (22/09, Ligue 1)

Un Classique reporté de 24h, qui met fin à 14 ans de disette en Ligue 1 au Vélodrome. Solides, agressifs et appliqués, les Phocéens s’imposent grâce à un but de Nayef Aguerd sur une erreur de Lucas Chevallier.

Composition :

Rulli – Pavard, Balerdi, Aguerd – Weah, Højbjerg, O’Riley, Emerson – Greenwood, Gouiri, Paixao.

L’OM a clairement réussi son moi de septembre !! Défaite frustrante face au Réal… pour le reste victoires face à Lorient, PSG, Strasbourg et l’Ajax ! Voici le programme en octobre : ✈️ Metz (04/10)

🏠 Le Havre (18/10)

✈️ Sporting (22/10)

✈️ Lens (25/10)

🏠 Angers (29/10)

Strasbourg 1-2 OM (26/09, Ligue 1)

Menés à la Meinau, les hommes de De Zerbi arrachent la victoire en fin de match grâce à deux entrants : Aubameyang et Murillo. Une victoire au mental, dans la douleur, mais qui compte double.

Composition :

Rulli – Murillo, Balerdi (c), Aguerd, Medina – O’Riley, Højbjerg – Weah, Gomes, Paixao – Gouiri.

OM 4-0 Ajax (30/09, Ligue des Champions)

Le chef-d’œuvre du mois. Les Olympiens déroulent leur football offensif, avec un doublé d’Igor Paixao, un but de Greenwood et un autre d’Aubameyang. Une soirée parfaite, tant sur le plan du jeu que du score, pour le retour de la Ligue des Champions à Marseille.

Composition :

Rulli – Pavard, Aguerd, Medina, Emerson – Nadir, O’Riley, Vermeeren – Greenwood, Aubameyang, Paixao.

Une gestion d’effectif optimale

De Zerbi ne se repose pas sur un onze type. Chaque match voit des changements, preuve de la profondeur de l’effectif et de la confiance accordée à tous les joueurs, un privilège pour le technicien italien.

Ils ont brillé :

Mason Greenwood : Aligné sur tous les matchs, il enchaîne buts et passes. Un cadre.

Matt O’Riley & Pierre-Emile Højbjerg : Indéboulonnables dans l’entrejeu. Travail de l’ombre mais précieux. L’OM a trouvé son tandem au milieu de terrain.

Nayef Aguerd : Buteur contre Paris, ils s’imposent comme le patron de la défense marseillaise.

Benjamin Pavard : De retour en Ligue 1, le champion du monde 2018 n’a eu besoin que de 20 minutes pour ouvrir son compteur but à l’OM. Avec Nayef Aguerd, ils incarnent le renouveau de l’arrière garde phocéenne.

Gerónimo Rulli : Homme du match à Madrid et grand artisan de la victoire contre le PSG, le portier argentin reste rassurant et décisif à plusieurs reprises.

Les bons soldats :

Pierre-Emerick Aubameyang : Buteur en sortie de banc à Strasbourg et homme du match contre l’Ajax Amsterdam avec 1 but et 2 passes décisives, l’international gabonais restent une menace permanente pour les défenses adverses.

Timothy Weah : Buteur au Bernabéu, l’américain a fait parler sa vitesse et sa vision de jeu. Titulaire fréquent, il provoque et crée des décalages.

Igor Paixao : Revenu petit à petit de blessure. Il s’est offert une fin de mois en apothéose avec un doublé et une passe décisive contre l’Ajax, adversaire qu’il connait très bien depuis son passage à Feyenoord.

Emerson Palmieri : Arrivée avec l’étiquette de joueur de rotation, son abnégation et sa grinta lui ont offert une place de titulaire sur le côté gauche. Ses prestations à Madrid et lors du Classique ne vont pas dire le contraire.

Murillo, Vermeeren, Nadir, Gomes : Intégrés progressivement au onze de départ avec réussite. Ils seront essentiels dans l’enchainement des matchs pour Roberto De Zerbi.

Octobre : la confirmation attendue

Le mois d’octobre s’annonce plus abordable sur le papier, mais attention : Metz, Le Havre et Angers seront à prendre au sérieux, mais c’est surtout le déplacement à Lens et le duel européen à Lisbonne contre le Sporting qui pourraient définir la suite de la saison. L’OM a répondu présent sur tous les fronts en septembre.

Sérieux, séduisants et efficaces, les hommes de De Zerbi ont posé les bases d’une saison ambitieuse. Si l’intensité est maintenue en octobre, Marseille pourrait bien s’installer durablement en haut du tableau, en France comme en Europe.