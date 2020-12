OM : Un retour, deux absents… Villas-Boas confirme un forfait supplémentaire face à Reims

L’OM va affronter Reims ce samedi à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Pour ce match André Villas-Boas pourra compter sur le retour de Duje Caleta Car, par contre, le coach olympien va devoir faire sans plusieurs éléments…

En effet, Pape Gueye a été suspendu un match suite à ses deux cartons jaunes reçus mercredi face à Rennes, et donc à son expulsion par Clément Turpin. De plus, Morgan Sanson blessé aux ischios-jambier ne sera pas disponible au milieu. Enfin, AVB a confirmé la nouvelle blessure de Jordan Amavi, qui avait quitté ses coéquipiers en début de match mercredi. Le latéral gauche s’est de nouveau blessé au mollet et sera absents environ deux semaines. Le coach olympien a aussi précisé que plusieurs joueurs été vraiment fatigués : Rongier, Kamara et Sakai. Malheureusement pour lui, avec les absents il ne dispose vraiment de solutions à ces postes. Seule bonne nouvelle, le retour de Duje Caleta Car qui était suspendu face à Rennes.

Amavi sera absents environ 2 semaines — Villas-Boas

« Amavi était 100% prêt, la déchirure est à un endroit plus haut que la première, ce n’est pas vraiment une rechute. ça fait mal car on avait des sensations. Amavi sera absents environ 2 semaines . (…) Heureusement, on est à domicile, mais c’est quelque chose qui nous inquiète. Rongier a battu son propre record de course, mais on ne peut pas faire beaucoup de changements. Rongier, Kamara et Sakai sont fatigués, on est en zone d’alerte… » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (18/12/2020)

