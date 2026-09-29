OM : Valero veut rester, la piste Hagi se précise et McCourt encore ciblé… Les 3 infos de ce mardi

L’actualité de l’OM reste chargée en ce mardi 29 septembre 2026. Antoine Valero souhaite toujours signer son premier contrat professionnel à Marseille, la piste Ianis Hagi se confirme pour le mercato hivernal, tandis que Frank McCourt pourrait une nouvelle fois être pris pour cible au Stade Vélodrome. Voici les trois informations à retenir.

Valero veut toujours signer professionnel à l’OM

L’avenir d’Antoine Valero commence à se préciser.

Selon La Provence, le jeune attaquant de 18 ans souhaite toujours signer son premier contrat professionnel avec son club de cœur, l’OM, malgré plusieurs intérêts extérieurs.

Lens surveillerait notamment sa situation, tandis que le Betis Séville et Nottingham Forest se seraient également renseignés sans passer à l’action pour le moment.

Le dossier a toutefois évolué depuis que Valero s’est engagé avec l’agence CAA Stellar, et l’offre proposée au printemps ne serait plus d’actualité.

À lire aussi : Mercato OM : avenir de Valero, la tendance forte

La piste Ianis Hagi se confirme pour janvier

Le dossier Ianis Hagi continue de prendre de l’épaisseur.

Selon le média roumain Fanatik.ro, le milieu de 27 ans aurait donné sa priorité à l’OM en vue du mercato hivernal. Le média évoque même un accord de principe avec le joueur, qui aurait refusé une proposition du Maccabi Tel-Aviv.

La prudence reste toutefois indispensable : aucun accord entre l’OM et Alanyaspor n’est annoncé à ce stade.

Hagi est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club turc et les deux formations devraient donc trouver un terrain d’entente avant qu’un transfert puisse se concrétiser.

À lire aussi : Mercato OM : ça se confirme pour cette piste au milieu

McCourt encore ciblé face à l’Olympiakos ?

La tension reste forte autour de Frank McCourt.

Selon La Provence, le propriétaire américain pourrait une nouvelle fois recevoir un accueil hostile de la part des virages du Stade Vélodrome lors de la réception de l’Olympiakos.

McCourt avait déjà été directement visé par plusieurs banderoles lors des dernières rencontres à Marseille. Le contexte s’est encore tendu avec les débats autour de la situation financière de l’OM et les informations concernant la hausse de sa fortune personnelle.

À lire aussi : OM : McCourt, ce qui se prépare face à l’Olympiakos au Vélodrome

Entre avenir des jeunes, mercato hivernal et contestation autour du propriétaire, cette trêve internationale est décidément loin d’être calme à Marseille.