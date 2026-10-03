OM : « Vendre, c’est bien, mais pas nous laisser ici »… De Bono interpelle McCourt

Jean-Charles De Bono a une nouvelle fois interpellé Frank McCourt sur le plateau de Débat Foot Marseille. Alors que l’OM cherche à réduire ses coûts et pourrait encore vendre certains cadres lors du prochain mercato, l’ancien Olympien met en garde contre une logique purement financière qui affaiblirait encore un effectif déjà limité.





« Mais avec qui on va jouer ? »

Pour Jean-Charles De Bono, la situation actuelle impose de ne pas perdre de vue l’urgence sportive.

L’ancien joueur de l’OM comprend la nécessité de faire des économies, mais estime que le club ne peut pas continuer à vendre sans garantir un minimum de compétitivité derrière.

« C’est bien de parler de départ. C’est bien, monsieur McCourt, de dire : on veut vendre lui, on veut vendre lui, on veut vendre lui. Mais avec qui on va jouer ? Il y a du sportif à quand même conserver, c’est ça l’histoire. C’est bien de faire des économies, mais si tu envoies l’équipe en Ligue 2, ça va un peu trop loin quand même. C’est la catastrophe, c’est terrible. »

Un message fort alors que l’OM doit déjà composer avec un effectif réduit et plusieurs blessures.

« On l’a perdu dans la nature »

De Bono cible aussi directement l’absence de Frank McCourt dans les moments difficiles.

« Il faudrait qu’il ait dans le coin de sa tête que l’Olympique de Marseille est dans la merde et qu’un peuple entier, une ville et des supporters partout adorent ce club-là. Ils veulent le voir avec une vraie équipe, avec un actionnaire principal qui participe et qui soit présent. À un moment donné, il faut qu’il soit là pour taper sur la table, aider ses dirigeants, aider ses joueurs et faire fonctionner ce club-là. Mais aujourd’hui, cet homme-là, j’ai l’impression qu’on l’a perdu dans la nature. »

Le consultant ne reproche donc pas seulement à McCourt de réduire les investissements, mais surtout de le faire dans un contexte où le club manque déjà de solutions.

La situation financière de l’OM oblige pourtant la direction à réduire les dépenses.

« Vendre, c’est bien, mais pas nous laisser ici »

De Bono conclut avec une formule qui résume parfaitement son inquiétude.

« S’il veut faire du business, qu’il le fasse ailleurs, dans les sociétés qu’il a, très bien. Je suis heureux pour lui. Maintenant, je ne veux pas qu’il nous laisse dans la merde, nous. Vendre, c’est bien, mais pas nous laisser ici. »

Une déclaration qui résonne forcément alors que plusieurs joueurs importants sont déjà annoncés dans le viseur de clubs étrangers et que Bruno Genesio pourrait difficilement accepter de nouveaux départs sans remplacement.

Pour Jean-Charles De Bono, la ligne rouge est donc claire : l’OM peut vendre pour assainir ses finances, mais pas au prix d’un affaiblissement sportif qui mettrait encore davantage le club en danger.