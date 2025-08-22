Ounahi, ça avance enfin ! Les détails du deal Rowe et les explications de De Zerbi … les 3 infos mercato OM du jour

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 22 aout dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

11M€ de Gérone pour Ounahi ?

L’avenir d’Azzedine Ounahi pourrait se jouer en Espagne. Selon le journaliste George Tsarouchas, le club de Girona pousse fort pour s’attacher les services du milieu marocain de l’Olympique de Marseille.

Le récent quatrième de Liga, qualifié pour la Ligue des Champions, préparerait une nouvelle offre proche de 11 millions d’euros pour convaincre l’OM, un montant supérieur à celui proposé par le PAOK Salonique, également intéressé. Girona souhaiterait s’engager sur le long terme avec Ounahi et lui propose un contrat de quatre ans.

A lire aussi : Mercato OM – Affaire Rabiot : la mère du joueur contre-attaque et se paye la direction de l’OM

L’Espanyol, l’autre option espagnole

Si Girona semble en pole position, l’Espanyol Barcelone n’a pas dit son dernier mot. Récemment promu en Liga, le club catalan garde des arguments de poids : Ounahi aurait une nette préférence pour évoluer en championnat espagnol, ce qui maintient l’Espanyol dans la course.

Recruté en janvier 2023 après un Mondial étincelant avec le Maroc, Ounahi n’a jamais vraiment trouvé sa place à Marseille. Entre blessures et manque de continuité, il reste une valeur marchande intéressante pour l’OM, qui pourrait accepter de le céder cet été.

La bataille entre Girona et l’Espanyol pourrait donc rapidement décider du futur du milieu marocain, déterminé à se relancer en Liga.

Presque 20M€ pour Rowe !

L’affaire Rabiot-Rowe a secoué l’Olympique de Marseille ces derniers jours, mais l’avenir de Jonathan Rowe est désormais scellé. Selon les informations de Fabrizio Romano, le jeune ailier anglais va rejoindre Bologne, où il est attendu dès ce vendredi pour passer sa visite médicale et signer son contrat.

Les détails du deal

Toujours très bien informé sur le marché des transferts, Romano a dévoilé les contours financiers de l’opération :

17 millions d’euros de base fixe

2,5 millions d’euros de bonus potentiels

10% à la revente pour l’OM

Un accord qui permet au club phocéen de réaliser une belle plus-value, tout en conservant un pourcentage intéressant en cas de future revente par le club italien.

A lire aussi : OM : Acherchour prévient Benatia et Longoria !

Une séparation inévitable

Arrivé à Marseille l’été dernier, Rowe a montré de belles choses sous le maillot olympien, mais son altercation avec Adrien Rabiot après la défaite face à Rennes a précipité son départ. Désireux de tourner la page rapidement, l’OM a accepté l’offre de Bologne, séduit par le potentiel de l’international espoir anglais.

De son côté, le club italien poursuit son recrutement ambitieux après une saison réussie en Serie A. Rowe devrait y trouver un environnement propice à son développement et une place importante dans le projet sportif.

Avec ce transfert, l’OM boucle un dossier sensible et espère désormais renforcer d’autres secteurs prioritaires pour répondre aux attentes de Roberto De Zerbi.

De Zerbi explique le choix pour Rabiot

Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. Forcément le coach a été interrogé sur le cas Rabiot. Ce dernier a donné sa version et estime que ce choix sera bénéfique sur le long terme…

Roberto De Zerbi attend du caractère sur le terrain : « Sur le terrain il faut montrer “les couilles ” comme vous dites. Mais pas entre coéquipiers. Personne ne doit se voir plus fort que le club. D’autres joueurs forts ou d’autres entraîneurs forts, il y en a partout. Mais il faut réussir à garder notre comportement, pour rester à notre place. Sur le long terme, ce sera bénéfique. »

lire aussi : Mercato OM – Affaire Rabiot : la mère du joueur contre-attaque et se paye la direction de l’OM

On parle d’une bagarre là dans un lieu de travail

De Zerbi n’a pas aimé les déclaration de la mère de Rabiot : « Que la mère de Rabiot se permette de dire qu’on a donné une deuxième chance à Greenwood… C’est fou. On parle de vie privé là. Ce n’est pas juste de parler d’autres personnes. On parle d’une bagarre là dans un lieu de travail. Donc quand la mère de Rabiot dit que j’aboie, c’est vrai comme on le voit dans la série sur l’OM. Mais des fois je suis capable aussi d’embrasser, de montrer à Rabiot qu’on est derrière lui. Il y a 10 jours je lui ai dit, quand il cherchait une maison, que je lui donnais ma maison d’Aix en Provence et moi je vais à l’hotel. Je l’ai fait pour Adrien. Mais je ne dois pas me prostituer pour un joueur qui nous fait gagner des matchs. Tout le monde doit respecter, de Vaz à Rabiot et Hojbjerg. »