Ounahi présenté ce soir? Bouhafsi annonce une nouvelle recrue? Une offre pour Clauss… Les 3 infos OM de ce samedi !

D’après L’Equipe, l’Olympique de Marseille a reçu une offre pour Jonathan Clauss de la part de l’Atletico Madrid. Le club ne devrait pas l’accepter selon le quotidien sportif.

Cela fait plusieurs saisons que l’Atletico Madrid suit Jonathan Clauss. Finalement, le piston droit a choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille en provenance du RC Lens. L’Equipe explique ce samedi que l’international français fait toujours partie des cibles des Colchoneros… Si bien que le club espagnol a formulé une offre de prêt avec une option d’achat de 9M€. Le quotidien sportif affirme cependant que cette offre a peu de chances d’aboutir, surtout avec l’importance du latéral dans l’effectif d‘Igor Tudor.

« Où je serai sans Florent Ghisolfi? Je me suis déjà posé la question. Mais s’il n’avait pas été là… je ne sais pas ! Je serais sans doute resté à Bielefeld en Bundesliga. J’ai eu un super feeling en plus. Je crois beaucoup en Dieu, donc je me suis dit qu’il y a eu quelques coups de pouce qui font que je me suis retrouvé à Lens. Il y a eu Florent, mais aussi Alexandre Pasquini, l’analyste vidéo du RCL, que j’ai connu à Quevilly. C’est lui au départ qui prenait de mes nouvelles. C’est lui qui parlait de moi avec le directeur sportif. Je lui ai alors dit qu’il fallait m’appeler (rires). Entre lui, Florent Ghisolfi et Franck Haise, j’ai franchement eu trois bons coups de téléphone. J’ai eu des coaches qui m’ont fait confiance. Lui, c’était plus que cela. Il me parlait de l’équipe de France au bout de six mois alors que je n’avais jamais joué en Ligue 1. Au-delà de ça, après le premier coup de fil qu’on a eu ensemble, pour moi, c’était évident. Je savais que j’allais venir, que Lens soit en Ligue 1 ou non. J’ai eu un feeling avec lui… Sans dénigrer mon père, parce que c’est mon père (rires), j’ai trouvé un deuxième père de famille. Dans sa façon de me diriger, c’était dingue. Je ne sais pas si c’était qu’avec moi, mais je l’ai ressenti comme ça. C’était hallucinant. Je retrouvais mon père dans Franck Haise. » Jonathan Clauss – Source : Foot Mercato (25/12/22)

C’est fait pour Bamba Dieng qui a rejoint Lorient ! Le club chercherait bien un remplaçant en attaque. Mohamed Bouhafsi explique que Pablo Longoria a trouvé un buteur pour le remplacer !

Ancien rédacteur en chef des Sports sur RMC, Mohamed Bouhafsi a toujours des liens dans le football. Ce dernier sort régulièrement des informations sur l’OM. il vient de confirmer le départ de Dieng mais aussi la probable arrivée de son remplaçant : « Derrière si ça avance bien c’est très bien aussi. Donc l’OM a trouvé son remplaçant ? Oui ! (…) Ils ont tout fait pour avoir Moffi mais l’attitude des agents a déçu Pablo Longoria donc là il a bougé rapidement et précisément sur d’autres pistes comme il sait faire. » Patience…

Non non ils ont tout fait pour l’avoir mais l’attitude des agents a déçu Pablo Longoria donc là il a bougé rapidement et précisément sur d’autres pistes comme il sait faire …

L’attaquant de l’Olympique de Marseille devrait bien s’engager avec le FC Lorient dans les prochaines heures. Les dirigeants olympiens ont semble-t-il trouvé un accord financier avec leurs homologues bretons. Selon le journaliste Mohamed Bouhafsi le montant du transfert est de 8 millions d’euros plus 2 millions d’euros de bonus.

Sur Twitter, le journaliste de La Provence Alexandre Jacquin évoquait hier soir qu’il n’y avait eu aucun problème lors de la visite médicale du joueur.

Il n’y a aucun problème à la visite médicale pour Bamba Dieng à Lorient. Mais il va rentrer à #Marseille car l’offre des Merlus est trop basse et ne correspond pas à ce que veulent les dirigeants de l’OM – Alexandre Jacquin (journaliste La Provence) – Source Twitter

Ce samedi, l’Olympique de Marseille reçoit Monaco pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Durant cette rencontre, le club devrait présenter la nouvelle recrue, Azzedine Ounahi !

L’Olympique de Marseille va recevoir ce samedi soir au Vélodrome l’AS Monaco. D’après les informations de Foot Mercato, le club pourrait profiter de cette occasion pour présenter l’une de ses prochaines recrues, Azzedine Ounahi ! L’international marocain est très proche de signer à l’OM bien que le club n’ait pas encore officialisé son arrivée.

De son côté, RMC précise que « Ounahi n’a pas participé à toutes les séances d’entraînement ces derniers jours à Angers. » De plus le média rajoute qu’un « fort pourcentage à la revente » a été inclus dans le deal.

Fabrizio Romano avait dans un premier temps confirmé l’accord avec Angers : « la star marocaine de la Coupe du monde Azzedine Ounahi est sur le point de rejoindre l’OM dans le cadre d’un transfert, c’est confirmé ! Traiter maintenant aux étapes finales pour 10M€. Il y a un accord complet avec Angers et des pourparlers sont en cours avec le joueur. »

