Pablo Longoria vise deux renforts XXL ! C’est confirmé pour Gueye, Ndiaye et Sarr ! Plus de 20 000 supporters présents à l’entraînement, deux joueurs absents de la séance ! Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi: Pablo Longoria vise deux renforts XXL ! C’est confirmé pour Gueye, Ndiaye et Sarr ! Plus de 20 000 supporters présents à l’entraînement, deux joueurs absents de la séance !

Mercato OM: Pablo Longoria vise deux renforts XXL !

L’Olympique de Marseille va perdre plusieurs cadres ces prochaines semaines, convoqués pour la CAN. Le club olympien espère ajuster son effectif lors du mercato hivernal. D’après les informations de L’Équipe, Pablo Longoria ciblerait deux gros renforts…

Le mercato hivernal de l’OM s’annonce particulièrement animé. Le club phocéen va perdre plusieurs éléments, qui disputeront la prochaine CAN en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février. Amine Harit, Azzedine Ounahi, Chancel Mbemba, François Mughe et Simon Ngapandouetnbu ont d’ores et déjà été convoqués respectivement par le Maroc, le Congo et le Cameroun. Le Sénégal a dévoilé sa liste ce vendredi matin. Sans surprise, Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr en font partie et manqueront donc plusieurs semaines de compétitions sous le maillot olympien.

CAN 2024 : 4 nouveaux joueurs de l’OM sélectionnés (dont une surprise ! ) – https://t.co/chOk8xEoFj — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 28, 2023

Gueye, Sarr et Ndiaye retenus avec le Sénégal pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations 👉 https://t.co/JH8uwW5e9fhttps://t.co/JH8uwW5e9f — La Provence OM (@OMLaProvence) December 29, 2023

A LIRE AUSSI: Mercato OM: trois clubs suivent de près Luis Henrique

Suso et Benrahma ciblés par Longoria ?

À la recherche d’un profil offensif cet hiver, l’OM a évoqué en interne les cas Said Benrahma 🇩🇿 (West Ham) et Suso 🇪🇸 (FC Séville) ! 💙🤍 (@lequipe) pic.twitter.com/TajynTMLpF — Actu Foot (@ActuFoot_) December 29, 2023

Selon L’Équipe, la direction olympienne apprécierait particulièrement les profils de Suso, ailier droit du Séville FC, et le milieu offensif algérien Saïd Benrahma, en manque de temps de jeu à West Ham, également annoncé à Lyon.

L’espagnol, âgé de 30 ans, ne semble plus entrer dans les plans des dirigeants sévillans et est actuellement estimé à 5 millions d’euros. L’international algérien, malgré deux années remarquables en Angleterre, rencontre plus de difficultés cette saison et n’est pas fermé à un retour en Ligue 1. Sous contrat jusqu’en 2026 avec les Hammers, le joueur de 28 ans est évalué à 22 millions d’euros sur Transfermarkt.

L’OM travaillerait également en parallèle sur deux autres options en Turquie, qui n’ont pour l’heure pas filtré.