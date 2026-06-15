Premier jour, les tableaux mercato OM de ce 15 juin 2026 !

Le mercato d’été 2026 a ouvert ses portes aujourd’hui ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2026.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce lundi, le nom de Goretzka est de nouveau évoqué… côté départ, Balerdi, Greenwood et Hojbjerg sont en première ligne…

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ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Sacha Lung Strasbourg Libre Leon Goretzka Bayern Munich Libre Roony Bardghji FC Barcelone 15M€

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Benjamin Pavard Inter Fin du prêt Arthur Vermeeren RB Leipzig Fin du prêt Ethan Nwaneri Arsenal Fin du prêt Bilal Nadir Fin de contrat