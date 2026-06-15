Premier jour, les tableaux mercato OM de ce 15 juin 2026 !

Le mercato d’été 2026 a ouvert ses portes aujourd’hui ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2026.
Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce lundi, le nom de Goretzka est de nouveau évoqué… côté départ, Balerdi, Greenwood et Hojbjerg sont en première ligne…
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ARRIVEES
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Sacha Lung
|Strasbourg
|Libre
|Leon Goretzka
|Bayern Munich
|Libre
|Roony Bardghji
|FC Barcelone
|15M€
DÉPARTS
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Benjamin Pavard
|Inter
|Fin du prêt
|Arthur Vermeeren
|RB Leipzig
|Fin du prêt
|Ethan Nwaneri
|Arsenal
|Fin du prêt
|Bilal Nadir
|Fin de contrat
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Mason Greenwood
|Roma, Atlético de Madrid…
|50M€
|Pierre-Emile Højbjerg
|Juve, Besiktas…
|10M€
|Facundo Medina
|River Plate
|20M€
|Leonardo Balerdi
|Atlético Madrid. La Juventus Turin, l’AS Rome, Nottingham Forest…
|20M€
|Bamo Méité
|Lille
|7M€
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