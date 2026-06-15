PUBLICITÉ
Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Premier jour, les tableaux mercato OM de ce 15 juin 2026 !
OM Actualités

Premier jour, les tableaux mercato OM de ce 15 juin 2026 !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Le mercato d’été 2026 a ouvert ses portes aujourd’hui ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2026. 

 

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce lundi, le nom de Goretzka est de nouveau évoqué… côté départ, Balerdi, Greenwood et Hojbjerg sont en première ligne…

A lire : Mercato OM : La première offre de la Roma va faire froid dans le dos des supporters marseillais…

 

ARRIVEES

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert

 

 

 

Infos – Rumeurs
Nom Club Montant 
Estimé		 Faisabilité
Sacha Lung Strasbourg Libre
Leon Goretzka Bayern Munich Libre
Roony Bardghji FC Barcelone 15M€

 

DÉPARTS

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert
Benjamin Pavard Inter Fin du prêt
Arthur Vermeeren RB Leipzig Fin du prêt
Ethan Nwaneri Arsenal Fin du prêt
Bilal Nadir Fin de contrat

 

 


Infos – Rumeurs
Nom Club Montant 
Estimé		 Faisabilité
Mason Greenwood Roma, Atlético de Madrid… 50M€
Pierre-Emile Højbjerg Juve, Besiktas… 10M€
Facundo Medina River Plate 20M€
Leonardo Balerdi Atlético Madrid. La Juventus Turin, l’AS Rome, Nottingham Forest… 20M€
Bamo Méité Lille 7M€

 

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823