PSG OM : Un Ultra Parisien se justifie (« Rabiot l’a bien cherché » ! )

Lors du dernier Clasico PSG-OM, Adrien Rabiot, ancien joueur du Paris Saint-Germain désormais à l’Olympique de Marseille, a été violemment pris pour cible par des chants et une banderole insultante. Un supporter parisien impliqué dans cet incident a pris la parole pour expliquer ses motivations.

Avant le coup d’envoi du match PSG-OM, les supporters du Collectif Ultras Paris (CUP) avaient promis un accueil hostile à Adrien Rabiot, désormais joueur de l’OM. Malgré les campagnes d’appel au calme lancées par le PSG, une banderole provocante a été déployée dans le virage Auteuil : « Loyauté pour les hommes, trahison pour les putes. Telle mère, tel fils. Véro c’est lequel son vrai père ? Déhu, Fiorèse, Cana ou Heinze ? ». Ce message a profondément choqué la famille Rabiot, particulièrement sensible à la référence au père du joueur, décédé en 2019.

Du côté de l’Olympique de Marseille, ce déferlement d’insultes envers un de ses joueurs a suscité une vive réaction. Adrien Rabiot et sa mère ont exprimé leur indignation et demandé des sanctions contre le club parisien, qui pourrait être convoqué par la commission de discipline.

« Rabiot fait sa vierge effarouchée, mais il l’a bien cherché »

Un supporter parisien interrogé par Le Parisien a reconnu avoir participé à la confection de la banderole, réalisée en seulement vingt minutes. Il affirme que le message visait clairement Adrien Rabiot : « Le message n’est pas glorieux, mais c’était fait pour l’atteindre, pour choquer ». Il nie toutefois avoir voulu manquer de respect au père disparu du joueur : « Si on lit bien, on n’a pas cité son père. On s’en prend à lui et sa mère ».

Ce supporter estime que l’indignation autour de cette affaire est exagérée : « Les Marseillais essaient de faire monter le truc pour faire du buzz. Rabiot fait sa vierge effarouchée, mais il l’a bien cherché ». Il pointe également ce qu’il considère comme un deux poids, deux mesures, en citant d’autres débordements dans les stades de Ligue 1. « Moi, ce qui me choque, c’est que tout ce pataquès n’a pas été fait quand Bradley Barcola se fait insulter sa mère par les supporters de l’OL ou qu’au Vélodrome à Marseille, on lance des chants contre les supporters parisiens. Ça n’est pas plus ou moins violent que ce qu’on voit dans d’autres stades de Ligue 1 le week-end. Pour moi, il y a deux poids, deux mesures. Même trois ou quatre d’ailleurs. »

🔥 Rothen sur les « traitres » dans le foot : 💥 « Quand tu dis que tu n’iras jamais dans le club ennemi, il faut s’y tenir ! Rabiot n’était pas obligé de dire qu’il avait la fibre parisienne, qu’il était un titi parisien, qu’il ne jouera jamais à l’OM, et rétropédaler après ! » pic.twitter.com/h2xQNXatCh — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 18, 2025

