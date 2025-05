Que font les joueurs en Italie, les Marseillais boudés aux trophées UNFP et les infos sur la piste David… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Voici les 3 infos OM de ce vendredi 02 Mai 2025 :

Le programme des marseillais en Italie

En pleine préparation du déplacement crucial à Lille, l’Olympique de Marseille a choisi de s’isoler près de Rome pour un stage intensif au calme. Depuis plusieurs jours, les joueurs de Roberto De Zerbi suivent un programme strict dans les installations du Roma City FC, transformées pour l’occasion en véritable forteresse.

Dans un long article, l’Equipe raconte un peu du quotidien des joueurs marseillais en Italie. Les séances d’entraînement sont structurées et longues. Chaque jour débute par une heure d’activation musculaire, en salle de fitness ou avec les kinés, selon un programme individualisé. Les joueurs poursuivent ensuite avec une session vidéo, avant une séance collective d’une heure et demie sur le terrain, sous une température de 27 °C. Chaque journée se conclut par un passage aux soins. Le coach du Roma City FC lui-même n’est pas autorisé à assister aux séances : la discrétion est totale autour de la tactique.

Une routine exigeante sous la chaleur romaine

« Tout ce qui passe tactiquement à Rome reste à Rome », précise-t-on dans l’entourage du club. Aucun détail stratégique ne filtre, alors que le choc contre le LOSC, considéré par De Zerbi comme « sans doute la meilleure formation du Championnat derrière le Paris-SG », se profile. Les moments hors terrain sont également encadrés. Le mercredi, les joueurs ne réapparaissent à l’hôtel que dans l’après-midi, après leur programme. Certains, comme Greenwood, restent discrets, casque sur les oreilles. D’autres, comme Balerdi, Gouiri ou Luiz Felipe, profitent de l’ambiance pour plaisanter.

Détente contrôlée et vie collective

Le jeudi, la séance se veut plus détendue. Les jeunes du Roma City FC sont brièvement accueillis pour des autographes. En marge de l’entraînement, quelques joueurs se détendent à la piscine, d’autres participent à des ateliers de gainage, ou passent entre les mains des kinés. Gouiri et Bennacer prennent un moment pour prier. Le club marseillais semble trouver un équilibre entre concentration et cohésion de groupe, dans un environnement isolé mais propice à la préparation.

L’OM peaufine ainsi sa stratégie dans une bulle protectrice, à distance de la pression locale, avec l’objectif clair de livrer une prestation aboutie face à Lille, concurrent direct pour l’Europe.

Rulli, seul Marseillais nommé

Les nominations pour les trophées UNFP 2024 ont été dévoilées ce mercredi, avec cinq candidats retenus dans chaque catégorie. Comme souvent, le Paris Saint-Germain est largement représenté, tandis que l’Olympique de Marseille apparaît en retrait, avec une seule nomination individuelle.

Parmi les quatre grandes catégories — meilleur joueur, meilleur espoir, meilleur gardien et meilleur entraîneur — Geronimo Rulli est le seul joueur de l’OM à figurer dans une liste. Le gardien argentin est en lice face à Gianluigi Donnarumma (PSG), Djordje Petrovic (Strasbourg), Lucas Perri (Lyon) et Lucas Chevalier (Lille). Il tentera de décrocher un premier trophée individuel pour un Olympien depuis neuf ans.

Le dernier Marseillais à avoir été sacré par l’UNFP remonte à 2016. Il s’agissait de Steve Mandanda, titré meilleur gardien cette année-là, comme en 2015, 2011 et 2008. En dehors de cette catégorie, le dernier trophée individuel pour un joueur de l’OM remonte à 2007 avec Samir Nasri, élu meilleur espoir, succédant à Franck Ribéry un an plus tôt.

De Zerbi snobé, Greenwood ignoré

La grande surprise vient de l’absence de Roberto De Zerbi parmi les cinq entraîneurs nommés, alors que son équipe occupe actuellement la 2e place de Ligue 1. Le syndicat des joueurs a préféré mettre en avant Luis Enrique (PSG), Liam Rosenior (Strasbourg), Bruno Génésio (Lille), Adi Hütter (Monaco) et Éric Roy (Brest), dont l’équipe pointe à la 9e position.

L’absence de Mason Greenwood, performant cette saison, peut également interroger, tout comme celle d’Adrien Rabiot, qui ne figure pas parmi les candidats au meilleur joueur. La sélection inclut Ousmane Dembélé, Vitinha, Achraf Hakimi et Désiré Doué (PSG), ainsi que Rayan Cherki (Lyon).

Côté meilleurs espoirs, aucun Marseillais n’est présent. Le panel est composé d’Eliesse Ben Seghir (Monaco), Andrey Santos (Strasbourg), Joao Neves et Désiré Doué (PSG), ainsi que Ayyoub Bouaddi (Lille).

« Le lauréat final est de toute façon vraisemblablement connu d’avance et sera sans doute parisien, comme dans beaucoup d’autres catégories », note un observateur. Un constat récurrent dans une cérémonie où l’OM reste à l’écart des honneurs, malgré sa position au classement.

Reste à savoir si Geronimo Rulli réussira à mettre fin à neuf années de disette olympienne lors de la remise des trophées.

David à l’OM ? Piste refermée…

L’Olympique de Marseille s’est bien intéressé à Jonathan David, mais l’option a été écartée dès le mercato hivernal. En fin de contrat avec le LOSC en juin, l’attaquant canadien figurait dans les réflexions des dirigeants olympiens à l’hiver dernier, dans le cadre de leur recherche d’un nouvel avant-centre.

Comme révélé par RMC Sport, l’OM s’était renseigné sur la situation de Jonathan David en janvier, envisageant même de verser une indemnité pour racheter les six derniers mois de son contrat. Le profil du joueur avait été étudié pour remplacer Elye Wahi, rapidement transféré à Francfort après un passage éclair à Marseille.

Une piste étudiée l’hiver dernier mais vite refermée

Mais le club phocéen a finalement changé de cap, privilégiant la piste Amine Gouiri, jugé plus en adéquation avec le style de jeu de Roberto De Zerbi. Selon les informations de RMC, les demandes salariales de David ont aussi joué un rôle dans ce choix. L’OM ne souhaite pas bouleverser sa grille salariale, un facteur qui a pesé dans la décision finale.

Bruno Genesio ironique, David sur le départ

Interrogé sur cette situation, l’entraîneur de Lille Bruno Genesio a réagi avec un ton piquant : “L’hiver dernier? Ils ne pouvaient pas le faire l’hiver dernier, si? Il fallait qu’ils payent. Donc s’ils l’ont pas fait, c’est qu’ils ne voulaient pas payer! C’est qu’ils estiment qu’il n’est pas assez fort pour payer, c’est ça?” Il a ensuite évité de s’attarder sur l’avenir de son attaquant : “C’est le dernier de mes soucis”, avant de nuancer : “Ce que je veux, c’est qu’il garde la même attitude que sur les derniers matchs. […] Ce qu’il fera au mois de juin, ça lui appartient, ce sera son choix.”

Malgré des intérêts évoqués du FC Barcelone ou de l’Inter Milan, Jonathan David n’a pas encore annoncé sa prochaine destination. De son côté, l’OM est satisfait de Gouiri et ne prévoit pas de relancer le dossier.