RC Lens – OM: quelle heure, quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lens ce dimanche en clôture de la 12e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne voir ce match ? Toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France sont à retrouver dans cet article.

Après sa victoire de jeudi en Ligue Europa face à l’AEK Athènes (0-2), l’OM doit confirmer en Ligue 1 ce dimanche à Lens pour le compte de la 12e journée. Gennaro Gattuso a relativisé l’importance de cette rencontre: « Le match de demain ne sera pas capital pour la saison. On peut penser que c’est le cas au vu du classement mais il reste énormément de rencontres. Lens est l’équipe qui court le plus en L1. C’est une équipe très physique, dans un système très agressif.»

À noter que l’entraîneur marseillais pourra compter sur Pierre-Emerick Aubameyang, de retour dans le groupe. Le technicien italien sera toutefois privé de Gueye, Gigot, Mughe, Ounahi et Rongier.

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre RC Lens – OM?

L’OM affronte le RC Lens ce dimanche soir. Le match débutera à 20h45 et sera diffusé en direct sur Prime Video.

Comment voir RC Lens – OM en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement Pass Ligue 1 sur Amazon. Pour suivre en streaming la rencontre sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application Prime Vidéo.

Comment parier ce sur match ?

Pour son douzième match de la saison en Ligue 1, l’Olympique de Marseille affronte le RC Lens. Le club phocéen vient de s’imposer 0-2 face à l’AEK Athènes lors de la 4e journée de Ligue Europa. Les Olympiens espèrent enchaîner et glaner un premier succès à l’extérieur en Ligue 1 face à un Lens performant en Ligue des champions mais irrégulier en championnat (13 points comme l’OM avec un bilan de 3 victoires, 4 nuls et 4 défaites). Marseille est outsider chez les bookmakers (3.20) pour ce choc face aux lensois. Vous pouvez parier en ligne chez notre partenaire Parions Sport et même bénéficier de 15€ sans départ d’argent avec le code FCM !