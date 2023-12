Retour de Thauvin envisagé? Un crack marocain suivi par Benatia? Shakhtar Donetsk s’affaiblit? Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Retour de Thauvin envisagé? Un crack marocain suivi par Benatia? Shakhtar Donetsk s’affaiblit?

Mercato : Un retour de Thauvin? La réponse !

Le nom de Florian Thauvin aurait bien été cité en interne à l’Olympique de Marseille. D’après Foot Mercato, ce deal ne devrait pas se faire !

L’Olympique de Marseille aurait bien considéré un retour de Florian Thauvin. L’attaquant français est à l’Udinese et envisagerait un retour en Ligue 1. Cependant, la direction n’aurait pas eu l’intention de le faire signer. Foot Mercato précise qu’il ne pourrait pas revenir, notamment pour des raisons de schéma tactique et économiques.

🚨EXCL: ⚪️⚫️🇫🇷 #SerieA | ◉ Florian Thauvin veut revenir en Ligue 1 cet hiver ‼️ ◉ Si son cas a été évoqué à l'OM, la piste n'ira pas plus loin ❌️

Thauvin de retour à l’OM ?

Thauvin de retour à l'OM ?

Arrivé libre aux Tigres en 2021 en provenance de l’OM, Florian Thauvin évolue désormais à l’Udinese en Serie A. L’international français a inscrit 3 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues. Dans Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles de Bono a milité pour un retour de l’attaquant de 30 ans.

« Il connaît la situation de l’OM. Je suis pour son retour. À chaque fois qu’il était à Marseille, il a été bon. Il a même été le meilleur buteur du club en tant qu’ailier droit. Ce serait une bonne chose qu’il revienne, avec son âge, sa maturité et la récupération qu’il a pu avoir du côté de l’Italie. Ses connaissances à l’étranger peuvent lui permettre de revenir dans de bonnes conditions« , a confié Jean-Charles de Bono.

À noter que le joueur de l’Udinese a récemment fait un appel du pied à la Ligue 1 : « Revenir en Ligue 1 ailleurs qu’à Marseille ? En tant que sportif de haut niveau, je dois aussi penser à ma carrière, et à avancer. Je suis déterminé à aller dans le club qui m’offrira la possibilité de retrouver mon meilleur niveau. Donc pour répondre à la question, oui« , a affirmé Thauvin malgré son attachement à l’OM.

Mercato OM : Benatia vise un jeune crack marocain !

L’Olympique de Marseille doit se renforcer cet hiver, notamment à des postes offensifs. D’après le média H24Info, le club marseillais suit Bilal El Khannouss. L’OM l’aurait mis dans sa short-list et pourrait passer rapidement à l’action !

Bilal El Khannouss réalise de très bonnes performances avec le club de Genk depuis quelques mois. En forme, le milieu offensif attire plusieurs clubs en Europe et notamment l’Olympique de Marseille d’après le média H24Info. Mehdi Benatia pourrait jouer un rôle afin d’attirer le jeune marocain !

D’autres clubs suivent Bilal El Khannouss

Cependant, l’OM n’est pas le seul club qui s’intéressent au profil de Bilal El Khannouss. En effet, le média turc Fanatik expliquait il y a quelques jours que Galatasaray négociait avec lui pour une arrivée au mercato hivernal. D’autres clubs, en Premier League particulièrement, suivent sa progression. On parle de Liverpool ou encore de Tottenham.

Bilal El Khannouss 🇲🇦 pourrait rejoindre Galatasaray lors du mercato hivernal. Deux géants de la Premier League sont également intéressés par le joueur marocain : Liverpool et Tottenham.

Benatia ravi de rejoindre l’OM

Benatia ravi de rejoindre l'OM

L’ex-défenseur marocain de 36 ans s’est montré ravi de revenir à Marseille et ainsi rejoindre le projet olympien en espérant y vivre de grands moments. « De l’eau a coulé sous les ponts. À l’époque, je n’avais pas eu l’opportunité de défendre les couleurs de ce club comme je l’avais imaginé. 20 ans plus tard, on me confie une mission, un challenge. C’est avec un grand plaisir et beaucoup d’humilité que je vais tenter de transmettre ce que j’ai pu vivre et apprendre durant ma carrière. Je suis conscient des enjeux et je mettrai tout en œuvre pour me mettre au service de ce grand club, qu’est l’Olympique de Marseille, » a-t-il publié sur son compte Instagram.

Mercato : Futur adversaire de l’OM, le Shakhtar Donetsk va s’affaiblir?

Après une défaite à Brighton, l’OM va devoir affronter le Shakhtar Donetsk en 16e de finale d’Europa League. Le club ukrainien pourrait perdre l’un de ses éléments forts !

L‘Olympique de Marseille jouera un 16e de finale d’Europa League face au Shakhtar Donetsk au début de l’année 2024. Un tirage difficile qui résulte de la défaite à Brighton lors du dernier match de phase de poules il y a quelques semaines…

Le Shakhtar veut 35M€ pour Sudakov

Seulement, le club ukrainien pourrait s’affaiblir avant cette confrontation ! En effet, d’après les informations de Tuttosport, la Juventus a coché le nom de l’un des joueurs en forme du Shakhtar : Georgiy Sudakov. Le milieu offensif est l’une des pistes prioritaires du club italien.

A LIRE AUSSI : Mercato OM: Longoria envisage le départ de ces quatre flops ?

Tuttosport affirme que la direction du Shakhtar aimerait récupérer au moins 35 millions d’euros pour son joueur. La trêve hivernale et l’ouverture du mercato devrait accélérer les négociations. La Juventus aimerait proposer un prêt avec option d’achat obligatoire.

🤔 La #Juventus está lista para lanzarse por #Sudakov, intentando hacer una oferta en los próximos días

El Shakhtar Donetsk valora al jugador en alrededor de €35M, pero #Giuntoli y #Manna quieren aprovechar la pausa invernal en la liga ucraniana para profundizar en las…

Juste après le tirage au micro de Canal +, Jean Pierre Papin a donné sa réaction. Après avoir vu que l’OM affrontera le Shakhtar Donetsk, l’actuel coach de la Réserve de l’Olympique de Marseille donne une raison d’être confiant : le match retour au Vélodrome avec l’aide du public.

« C’est un tirage compliqué, le champion d’Ukraine, avec une grosse expérience européenne. Je pense que c’est quand même bien pour nous de prendre une équipe solide. On aura la chance de jouer le retour au Vélodrome et quand on sait ce que peuvent nous apporter nos supporters, ça peut être magique. Est-ce que c’est la bonne année pour nous ? Rien n’est impossible », a exprimé la légende de l’OM.